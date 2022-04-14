ГБР подозревает в коллаборации экс-мужа Поклонской, возглавляющего фракцию ОПЗЖ Мариуполя

Государственное бюро расследований подозревает в коллаборации с врагом руководителя фракции партии ОПЗЖ Мариупольского городского совета Владимира Клименко.

Источник: ГБР, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно: "Работники ГБР разоблачили руководителя фракции партии ОПЗЖ Мариупольского городского совета, который осуществлял антиукраинскую информационную кампанию в поддержку страны-агрессора.

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По оперативной информации, он является бывшим мужем "экс-генеральной прокурорши" Крыма Натальи Поклонской, одной из главных фигур во время аннексии Крыма Россией.

Этот "политик" прошел "тернистый" путь от человека Януковича, Медведчука, Королевской до руководителя Мариупольской фракции ОПЗЖ. Он стал рупором кремля на востоке – выступал за восстановление экономических связей с Россией. Сегодня в отношении него в суде рассматривается дело относительно посягательства на территориальную целостность Украины".

Детали: Бюро не называет имя политика, но, по данным источника УП, это Владимир Клименко.

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ГБР отмечает, что накануне военного вторжения РФ политик на своей официальной странице в Facebook написал призыв к свержению действующих украинских властей.

На странице Клименко находим пост от 22 февраля о том, что "власть, провалившая восстановление мира в Украине и реинтеграцию Донбасса, должна уйти".

ГБР сообщает, что работники бюро нашли члена ОПЗЖ на съемной квартире в Одессе, куда он скрылся из Мариуполя.

Сообщается, что мужчину проверили на полиграфе и "установили вероятную причастность его к коллаборационной деятельности". В настоящее время депутат передан Службе безопасности Украины, отмечают в ГБР.

"Украинская правда" обратилась за комментарием к СБУ.