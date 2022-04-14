Чернігівщина: загинув тракторист – підірвався на російській міні

У селі Нова Басань Ніжинського району 13 квітня трактор з причепом натрапив на протитанкову міну. Водій загинув на місці.

Джерело: Суспільне з посиланням на речницю обласної Нацполіції Наталію Слабеняк

Деталі: За заними поліції, 42-річний місцевий мешканець трактором вивозив сміття. Повертаючись полем до села він натрапив на заміновану російськими окупантами ділянку і наїхав на протитанкову міну, внаслідок вибуху він загинув.

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На тій же ділянці піротехніки ДСНС під час обстеження території знешкодили ще одну міну.

За цим фактом поліція під процесуальним керівництвом прокуратури розслідує кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

ФОТО: Поліція Чернігівської області