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Чернігівщина: загинув тракторист – підірвався на російській міні

Світлана КізіловаЧетвер, 14 квітня 2022, 12:14

У селі Нова Басань Ніжинського району 13 квітня трактор з причепом натрапив на протитанкову міну. Водій загинув на місці.

Джерело: Суспільне з посиланням на речницю обласної Нацполіції Наталію Слабеняк

Деталі: За заними поліції, 42-річний місцевий мешканець трактором вивозив сміття. Повертаючись полем до села він натрапив на заміновану російськими окупантами ділянку і наїхав на протитанкову міну, внаслідок вибуху він загинув.

На тій же ділянці піротехніки ДСНС під час обстеження території знешкодили ще одну міну.

За цим фактом поліція під процесуальним керівництвом прокуратури розслідує кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

 
ФОТО: Поліція Чернігівської області

Теми: Чернігівська областьвійнаРосія
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