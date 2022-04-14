Черниговщина: погиб тракторист – подорвался на российской мине
Четверг, 14 апреля 2022, 12:14
В селе Новая Басань Нежинского района 13 апреля трактор с прицепом наехал на противотанковую мину. Водитель погиб на месте.
Источник: Суспільне со ссылкой на пресс-секретаря областной Нацполиции Наталию Слабеняк
Детали: По данным полиции, 42-летний местный житель на тракторе вывозил мусор. Возвращаясь полем к селу, он наткнулся на заминированный российскими оккупантами участок и наехал на противотанковую мину. Из-за взрыва мужчина погиб.
На том же участке пиротехники ГСЧС при обследовании территории обезвредили еще одну мину.
По этому факту полиция под процессуальным руководством прокуратуры расследует уголовное производство по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).