Черниговщина: погиб тракторист – подорвался на российской мине

В селе Новая Басань Нежинского района 13 апреля трактор с прицепом наехал на противотанковую мину. Водитель погиб на месте.

Источник: Суспільне со ссылкой на пресс-секретаря областной Нацполиции Наталию Слабеняк

Детали: По данным полиции, 42-летний местный житель на тракторе вывозил мусор. Возвращаясь полем к селу, он наткнулся на заминированный российскими оккупантами участок и наехал на противотанковую мину. Из-за взрыва мужчина погиб.

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На том же участке пиротехники ГСЧС при обследовании территории обезвредили еще одну мину.

По этому факту полиция под процессуальным руководством прокуратуры расследует уголовное производство по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

ФОТО: Полиция Черниговской области