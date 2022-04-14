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У Путіна погрожують розміщенням ядерної зброї біля Швеції та Фінляндії через НАТО

Світлана КізіловаЧетвер, 14 квітня 2022, 14:01
Балтійський регіон на мапі, скрин

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін доручив Міноборони Росії розробити пропозиції, як саме слід "зміцнити" західний фланг на тлі можливого розширення НАТО. Напередодні вже звучали попередження, що для для цього буде використаний ядерний потенціал.

Джерело: Пєсков, якого цитують ТАСС, та пропагандист Володимир Соловйов у Телеграм

Деталі: Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв 14 квітня пригрозив, що у разі вступу Швеції та Фінляндії до НАТО Росія почне "зміцнюватися", зокрема, і за допомогою розміщення ядерної зброї на території Балтійського регіону. "У такому разі ні про який без'ядерний статус Балтики мови вже не буде", - сказав він.

15 квітня Пєсков прокоментував заяву Медведєва, не заперечивши можливість розміщення таких озброєнь у районі Балтики. Але, перш ніж таке рішення буде ухвалено, сказав Пєсков, нібито потрібно дочекатися рекомендацій Міноборони РФ.

Пряма мова спікера Путіна: "Після опрацювання доручення Путіна про зміцнення рубежів все обговорять на окремій нараді. Поки Шойгу не надав Путіну ідеї про зміцнення західних рубежів – на це потрібен час".

Нагадаємо: У Литві заявили, що російська погроза збільшити військову присутність у Балтійському регіоні, зокрема ядерну, не є чимось новим. "Нинішні російські погрози виглядають досить дивно, коли ми знаємо, що навіть без нинішньої безпекової ситуації вони тримають зброю за 100 км від кордону з Литвою. Ядерна зброя завжди зберігалася в Калінінграді... Міжнародна спільнота, країни регіону чудово про це знають... Вони (росіяни) використовують її як загрозу", - зазначив міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас.

Теми: ядерна зброяРосіяШвеціяФінляндія
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