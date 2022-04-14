У Путина грозят размещением ядерного оружия возле Швеции и Финляндии из-за НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поручил Минобороны России разработать предложения, как именно следует "укрепить" западный фланг на фоне вероятного расширения НАТО. Накануне уже звучали предупреждения, что вреди прочего, для это будет использован ядерный потенциал.

Источник: Песков, которого цитируют ТАСС, пропагандист Владимир Соловьев в Телеграм

Детали: Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 14 апреля пригрозил, что в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия начнет "укрепляться", в том числе, и с помощью размещения ядерного оружия на территории Балтийского региона. "В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет" – сказал он.

15 апреля Песков прокомментировал заявление Медведева, не став при этом отрицать возможность размещения таких вооружений в районе Балтики. Но, прежде чем такое решение будет принято, сказал Песков, якобы, нужно дождаться рекомендаций Минобороны РФ.

Прямая речь спикера Путина: "После проработки поручения Путина об укреплении рубежей все обсудят на отдельном совещании, пока Шойгу не предоставил Путину идеи об укреплении западных рубежей - на это требуется время".

Напомним: В Литве заявили, что российская угроза увеличить военное присутствие в Балтийском регионе, в частности ядерное, не является чем-то новым. "Нынешние российские угрозы выглядят довольно странно, когда мы знаем, что даже в нынешней ситуаци они держат оружие в 100 км от границы с Литвой. Ядерное оружие всегда хранилось в Калининграде... Международное сообщество, страны региона прекрасно об этом знают... Они (россияне) используют его как угрозу", - отметил министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас.