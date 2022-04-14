Росія озвучила нові, тепер "водні" вигадки про біолабораторії США в Україні

Міноборони Росії на брифінгу проголосило нову теорію про "біолабораторії США" на території України. Після повідомлень про те, що в таких лабораторіях розроблявся план заражати росіян небезпечними хворобами повітрям, тепер РФ побачила водну загрозу.

Джерело: РИА Новости

Деталі: Російське оборонне відомство вже намагається звинуватити Україну у спробі створити "несприятливу біологічну обстановку" не лише в Росії, а й у Чорному та Азовському морях, а також у Білорусії, Молдові та навіть Польщі.

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РФ приписує Україні та США спільну розробку проєкту, який міг бути використаний для зараження росіян особливо небезпечними патогенами, включаючи збудників холери, черевного тифу, гепатитів А та Е водним шляхом.

Приводом для таких звинувачень стало те, що в Україні бралися проби води у великих річках, включаючи Дніпро, Дунай, Дністер, а також у Північно-Кримський канал. Нібито цю діяльність проводили українці "під контролем американських вчених".

Як вивчення якості води в річках може нести загрозу РФ, російські військові уточнювати не стали.

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Нагадаємо:

У російському Міністерстві оборони поширили фейк про розробку в Україні біологічної зброї для розповсюдження в Росії через кажанів і перелітних птахів.