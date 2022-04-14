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В РФ озвучили новые, уже "водные" выдумки о биолабораториях США в Украине

Светлана КизиловаЧетверг, 14 апреля 2022, 16:09
В РФ озвучили новые, уже водные выдумки о биолабораториях США в Украине
Вода, фото pixabay

Минобороны России на брифинге провозгласило новую теорию о "биолабораториях США" на территории Украины. После сообщений о том, что в таких лабораториях разрабатывался план заражать россиян опасными болезнями по воздуху, теперь РФ увидела водную угрозу.

Источник: РИА Новости

Детали: Российское оборонное ведомство уже пытается обвинить Украину в попытке создать "неблагоприятную биологическую обстановку" не только в России, но и в Черном и Азовском морях, а также в Белоруссии, Молдове и Польше.

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РФ приписывает Украине и США совместную разработку некого проекта, который мог быть использован для заражения россиян особо опасными патогенами, включая возбудителей холеры, брюшного тифа, гепатитов А и Е водным путем.

Поводом для таких обвинений стало то, что в Украине брались пробы воды в крупных реках, включая Днепр, Дунай, Днестр, а также Северо-Крымский канале. Якобы эту деятельность проводили украинцы "под контролем американских ученых".

Каким образом изучение качества воды в реках может нести угрозу РФ, российские военные уточнять не стали.

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Напомним:

В российском министерстве обороны озвучили фейк о разработке в Украине биологического оружия для распространения в России через летучих мышей и перелетных птиц.

Темы: дезинформацияинформационная войнаРосcияУкраина
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