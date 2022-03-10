"Творчість" міноборони РФ: в Україні розробляли віруси, щоби поширити птахами в Росії

У російському міністерстві оборони поширюють нові безпідставні "фейки" про розробку в Україні біологічної зброї для поширення в Росії через кажанів і перелітних птахів.

Джерело: російське державне медіа "РИА Новости"

Деталі: У фейку міноборони РФ твердять без наведення доказів, що російські окупаційні війська "викрили" в Україні таємний проєкт UP-5. Мовляв, у лабораторіях Києва, Харкова й Одеси вивчали можливість поширення через перелітних птахів особливо небезпечних інфекцій.

Буцімто, через птахів розробники біозброї сподівалися поширити штам грипу H5N1 " з летальністю 50%" та хвороби Ньюкасла. У фейку зазначено, що окупанти ніби викрили плани із використання двох видів птахів, чий маршрут перельоту на зимівлю проходить через російську територію.

Крім того, окупанти нібито "викрили" плани проєкту Р-781, в якому віруси мали переносити кажани.

Російське міноборони поширило мапи та тексти, на яких розмістили зокрема герб США та світлинами птахів. За словами окупантів, нібито вони зловили в Івановській та Воронезькій областях заражених птахів, випущених із так званого "Херсонського заповідника".

Як твердять окупанти в іншому фейку, у 2022 році американці, мовляв, теж планували досліди в українських лабораторіях на кажанах, птахах та рептиліях, щоби спробувати зробити їх переносниками сибірки та африканської чуми свиней.

Довідково: В Україні немає природоохоронної зони із назвою "Херсонський заповідник".

Чому це важливо: Російське керівництво фабрикує приводи та пояснення для своєї збройної агресії проти України. Спершу основним приводом був "захист від геноциду" російськомовного населення. Згодом окупаційна влада почала схилятися до фейків про таємні розробки США та України щодо біологічної, хімічної та ядерної зброї.

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