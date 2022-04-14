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Росія задіяла план терактів: обстрілюєм себе, звинувачуєм українців - центр при РНБО

Валентина РоманенкоЧетвер, 14 квітня 2022, 16:25
Росія задіяла план терактів: обстрілюєм себе, звинувачуєм українців - центр при РНБО

Спецслужби Росії розпочали реалізацію плану з проведення терактів на своїй території для нагнітання антиукраїнської істерії.

Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБО України

Деталі: Так, станом на 14 квітня на російському прикордонні сталося вже кілька "терактів", у вчиненні яких керівництво рф звинувачує українські диверсійно-розвідувальні групи, зокрема:

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Пропагандистські ЗМІ, з посиланням на губернатора Курської області, заявили, що 13.04 стався обстріл російського прикордонного наряду в Кореневському районі. В повідомленні зазначається, що обстріл відбувся з лісосмуги на українській території;

ФСБ РФ повідомила, що 14.04 з боку України було обстріляно прикордонний пункт пропуску в Брянській області, внаслідок обстрілу якого було пошкоджено два автомобілі, ніхто не постраждав.

Як писала УП, вже до обіду свідчення змінилися – виявилося, що обстріляні "два житлові будинки". Росіяни запевняють, що постраждали семеро людей, у тому числі "вагітна жінка та дитина".

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Що пізніше СК РФ заявив, що "два українські бойові вертольоти вторглися в повітряний простір РФ, і обстріляли село в Бряснькій області.

Що передувало: ЦПД при РНБО України попереджав про наміри ворога щодо вчинення серії терористичних актів на російському прикордонні для консолідації росіян проти українців.

Теми: війнаРосіяпропаганда
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