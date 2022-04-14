Росіяни звинуватили Україну в обстрілі Брянської області
Четвер, 14 квітня 2022, 15:03
Росія заявила, що Україна обстріляла Климівський район Брянської області, загиблих немає.
Джерело: кремлівські ЗМІ з посиланням на чиновників
Деталі: Вранці 14 квітня повідомлялося, що ЗСУ нібито обстріляли прикордонний пункт пропуску.
Вже до обіду вони змінили свідчення – виявилося, що обстріляні "два житлові будинки".
Росіяни запевняють, що постраждали семеро людей, у тому числі "вагітна жінка та дитина".
Через ці "обстріли" школи прикордонних районів Брянської області з 15 квітня переходять на дистанційне навчання.
Пізніше РНБО оприлюднило заяву, що спецслужби Росії розпочали реалізацію плану з проведення терактів на своїй території для нагнітання антиукраїнської істерії.
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Нагадаємо:
- Російське військове керівництво погрожує ракетними ударами по Києву, якщо українці нібито не перестануть проводити диверсії на території РФ.
- Вранці 1 квітня російські ЗМІ повідомили про пожежу на нафтобазі у російському Бєлгороді, який неподалік українського кордону.
- Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков стверджував, що пожежа сталася внаслідок авіаудару з двох вертольотів українських військ, які зайшли на територію Росії на низькій висоті.