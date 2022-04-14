Росіяни звинуватили Україну в обстрілі Брянської області

Росія заявила, що Україна обстріляла Климівський район Брянської області, загиблих немає.

Джерело: кремлівські ЗМІ з посиланням на чиновників

Деталі: Вранці 14 квітня повідомлялося, що ЗСУ нібито обстріляли прикордонний пункт пропуску.

Вже до обіду вони змінили свідчення – виявилося, що обстріляні "два житлові будинки".

Росіяни запевняють, що постраждали семеро людей, у тому числі "вагітна жінка та дитина".

Через ці "обстріли" школи прикордонних районів Брянської області з 15 квітня переходять на дистанційне навчання.

Пізніше РНБО оприлюднило заяву, що спецслужби Росії розпочали реалізацію плану з проведення терактів на своїй території для нагнітання антиукраїнської істерії.

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