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Росіяни звинуватили Україну в обстрілі Брянської області

Роман ПетренкоЧетвер, 14 квітня 2022, 15:03

Росія заявила, що Україна обстріляла Климівський район Брянської області, загиблих немає.

Джерело: кремлівські ЗМІ з посиланням на чиновників

Деталі: Вранці 14 квітня повідомлялося, що ЗСУ нібито обстріляли прикордонний пункт пропуску.

Вже до обіду вони змінили свідчення – виявилося, що обстріляні "два житлові будинки".

Росіяни запевняють, що постраждали семеро людей, у тому числі "вагітна жінка та дитина".

Через ці "обстріли" школи прикордонних районів Брянської області з 15 квітня переходять на дистанційне навчання.

Пізніше РНБО оприлюднило заяву, що спецслужби Росії розпочали реалізацію плану з проведення терактів на своїй території для нагнітання антиукраїнської істерії.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • Російське військове керівництво погрожує ракетними ударами по Києву, якщо українці нібито не перестануть проводити диверсії на території РФ.
  • Вранці 1 квітня російські ЗМІ повідомили про пожежу на нафтобазі у російському Бєлгороді, який неподалік українського кордону.
  • Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков стверджував, що пожежа сталася внаслідок авіаудару з двох вертольотів українських військ, які зайшли на територію Росії на низькій висоті.

Теми: Росіяпровокаціїпропагандавійна
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