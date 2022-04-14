Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни звинуватили Україну в обстрілі Брянської області

Роман ПетренкоЧетвер, 14 квітня 2022, 15:03
Росіяни звинуватили Україну в обстрілі Брянської області

Росія заявила, що Україна обстріляла Климівський район Брянської області, загиблих немає.

Джерело: кремлівські ЗМІ з посиланням на чиновників

Деталі: Вранці 14 квітня повідомлялося, що ЗСУ нібито обстріляли прикордонний пункт пропуску.

Реклама:

Вже до обіду вони змінили свідчення – виявилося, що обстріляні "два житлові будинки".

Росіяни запевняють, що постраждали семеро людей, у тому числі "вагітна жінка та дитина".

Через ці "обстріли" школи прикордонних районів Брянської області з 15 квітня переходять на дистанційне навчання.

ВІДЕО ДНЯ

Пізніше РНБО оприлюднило заяву, що спецслужби Росії розпочали реалізацію плану з проведення терактів на своїй території для нагнітання антиукраїнської істерії.

Нагадаємо:

  • Російське військове керівництво погрожує ракетними ударами по Києву, якщо українці нібито не перестануть проводити диверсії на території РФ.
  • Вранці 1 квітня російські ЗМІ повідомили про пожежу на нафтобазі у російському Бєлгороді, який неподалік українського кордону.
  • Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков стверджував, що пожежа сталася внаслідок авіаудару з двох вертольотів українських військ, які зайшли на територію Росії на низькій висоті.

Теми: Росіяпровокаціїпропагандавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Росія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Останні новини
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
Усі новини...
Реклама: