РФ задействовала план терактов: обстреливаем себя, обвиняем украинцев - центр при СНБО

Спецслужбы России приступили к реализации плана по проведению терактов на своей территории для нагнетания антиукраинской истерии.

Источник: Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины

Детали: Так, по состоянию на 14 апреля в российском приграничье произошло уже несколько "терактов", в совершении которых руководство РФ обвиняет украинские диверсионно-разведывательные группы.

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Пропагандистские СМИ со ссылкой на губернатора Курской области заявили, что 13.04 произошел обстрел российского пограничного наряда в Кореневском районе. В сообщении говорится, что обстрел произошел из лесополосы на украинской территории;

ФСБ РФ сообщила, что 14.04 со стороны Украины был обстрелян пограничный пункт пропуска в Брянской области, в результате обстрела которого были повреждены два автомобиля, никто не пострадал.

Как писала УП, уже к обеду показания изменились – оказалось, что обстреляны "два жилых дома". Россияне уверяют, что пострадали семь человек, в том числе "беременная женщина и ребенок".

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Еще позже СК РФ заявил, что "два украинских боевых вертолета вторглись в воздушное пространство РФ, и обстреляли деревню в Брянской области".

Что предшествовало: ЦПД при СНБО Украины предупреждал о намерениях врага по совершению серии террористических актов на российской пограничной территории для консолидации россиян против украинцев.