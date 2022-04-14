Ще у 35 населених пунктах Київщини відновили електропостачання

НА КИЇВЩИНІ ТРИВАЮТЬ РОБОТИ З ВІДНОВЛЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ І МЕРЕЖ. ФОТО КОВА

Електромонтерам вдалося відновити електропостачання для 7 579 родин в 35-ти населених пунктах Київської області.

Джерело: глава Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк у Telegram

Деталі: Зокрема, відновили електропостачання:

У Бучанському районі частково повернули світло в смт Макарів та в села Шпитьки, Гореничі, Петрушки, Дмитрівка, Стоянка, Бузова, Мрія, Гурівщина, Святопетрівське.

У Броварському районі – смт Велика Димерка та в села Перемога, Богданівка, Шевченкове, Плоське, Жердова, Семиполки, Гайове, Русанів, Кулажинці, Підлісся, Бобрик.

У Вишгородському районі частково відновили в населених пунктах Хочева, Горностайпіль, Зорин, Дитятки, а також у місті Чорнобиль та селах Оташів і Оране у зоні відчуження.

Також аварійні бригади відновили електропостачання шпиталю міста Ірпінь.

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Далі енергетики планують виконувати роботи з відновлення електропостачання ще у 40 населених пунктах Броварського, Бучанського та Вишгородського районів.

Нагадаємо: За попередніми оцінками, було пошкоджено 1 600 км мереж області.

9 квітня у Київській області відновили електропостачання у 12 населених пунктах та газопостачання – у 16 населених пунктах, триває розмінування територій.