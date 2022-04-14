Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ще у 35 населених пунктах Київщини відновили електропостачання

Роман ПетренкоЧетвер, 14 квітня 2022, 16:31
Ще у 35 населених пунктах Київщини відновили електропостачання
НА КИЇВЩИНІ ТРИВАЮТЬ РОБОТИ З ВІДНОВЛЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ І МЕРЕЖ. ФОТО КОВА

Електромонтерам вдалося відновити електропостачання для 7 579 родин в 35-ти населених пунктах Київської області.

Джерело: глава Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк у Telegram

Деталі: Зокрема, відновили електропостачання:

Реклама:

У Бучанському районі частково повернули світло в смт Макарів та в села Шпитьки, Гореничі, Петрушки, Дмитрівка, Стоянка, Бузова, Мрія, Гурівщина, Святопетрівське.

У Броварському районі – смт Велика Димерка та в села Перемога, Богданівка, Шевченкове, Плоське, Жердова, Семиполки, Гайове, Русанів, Кулажинці, Підлісся, Бобрик.

У Вишгородському районі частково відновили в населених пунктах Хочева, Горностайпіль, Зорин, Дитятки, а також у місті Чорнобиль та селах Оташів і Оране у зоні відчуження. 

ВІДЕО ДНЯ

Також аварійні бригади відновили електропостачання шпиталю міста Ірпінь.

Далі енергетики планують виконувати роботи з відновлення електропостачання ще у 40 населених пунктах Броварського, Бучанського та Вишгородського районів.

Нагадаємо: За попередніми оцінками, було пошкоджено 1 600 км мереж області.

9 квітня у Київській області відновили електропостачання у 12 населених пунктах та газопостачання – у 16 населених пунктах, триває розмінування територій.

Теми: Київська областьелектроенергіявійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Київська область
На Київщині голова ВЛК виписувала "липові" довідки ухилянтам за 10 тисяч доларів
Ранкова ракетна атака РФ по Київщині: двоє цивільних отримали травми
На підступах до Києва працювала ППО, знищила всі ворожі цілі – КМВА
Останні новини
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
Усі новини...
Реклама: