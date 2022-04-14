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Еще в 35 населенных пунктах Киевщины возобновили электроснабжение

Роман ПетренкоЧетверг, 14 апреля 2022, 16:31
Еще в 35 населенных пунктах Киевщины возобновили электроснабжение

Электромонтерам удалось восстановить электроснабжение для 7579 семей в 35-ти населенных пунктах Киевской области.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в Telegram

Детали: В частности, возобновили электроснабжение:

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В Бучанском районе частично вернули свет в пгт Макаров и села Шпитьки, Гореничи, Петрушки, Дмитровка, Стоянка, Бузова, Мечта, Гуровщина, Святопетровское.

В Броварском районе – пгт Большая Дымерка и села Победа, Богдановка, Шевченково, Плосское, Жердова, Семиполки, Гаево, Русанов, Кулажинцы, Подлесье, Бобрик.

В Вышгородском районе частично восстановили в населенных пунктах Хочева, Горностайполь, Зорин, Младенцы, а также в городе Чернобыль и селах Оташев и Оране в зоне отчуждения.

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Также аварийные бригады возобновили электроснабжение госпиталя города Ирпень.

Далее энергетики планируют выполнять работы по возобновлению электроснабжения еще в 40 населенных пунктах Броварского, Бучанского и Вышгородского районов.

Напомним: По предварительным оценкам, было повреждено 1600 км сетей области.

9 апреля в Киевской области возобновили электроснабжение в 12 населенных пунктах и ​​газоснабжение – в 16 населенных пунктах, продолжается разминирование территорий.

Темы: Киевская областьэлектроэнергиявойнаРосcия
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