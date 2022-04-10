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У 12 населених пунктах Київщини відновили світло, у 16 – газ

Ірина БалачукНеділя, 10 квітня 2022, 12:13
На Київщині тривають роботи з відновлення інфраструктури і мереж. Фото КОВА

Упродовж минулої доби у Київській області відновили електропостачання у 12 населених пунктах та газопостачання – у 16 населених пунктах, триває розмінування територій.

Джерело: керівник Гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба у Telegram та Київська обласна військова адміністрація у Facebook

Пряма мова Кулеби: "Протягом минулої доби на Київщині відновили електропостачання у 12 населених пунктах. Без газопостачання залишається 98 містечок та сіл Бучанського, Вишгородського, Броварського районів. За минулу добу відновлено газопостачання у 16 населених пунктах".

Деталі: Він додав, що водопостачання відсутнє у 16 населених пунктах Броварського, Бучанського, Вишгородсбкого районів.

За словами Кулеби, аварійно-відновлювальні роботи в області здійснюються відразу, як тільки бригади отримують можливість виконувати їх безпечно.

Також тривають роботи з розмінування на Київщині. За минулу добу рятувальники обстежили 58,87 га територій, перевірили 52 об'єкта інфраструктури, 33 лінії електропередач і 2 км газопроводу.

9 березня знешкодили 1 141 вибухонебезпечний предмет, а за весь час робіт спеціалісти ліквідували 10 566 вибухонебезпечних предметів.

Крім того, продовжуються роботи з розчистки Житомирської траси та зведення тимчасових насипних мостів через річку Ірпінь.

Зокрема, в районі села Романівка міст вже майже готовий – його звели за 6 днів і планують відновити рух під вечір 10 квітня.

Біля села Стоянка роботи із зведення насипного мосту потребують більше часу – їх обіцяють закінчити найближчим часом.

Триває демонтаж знищеного загарбниками моста на Житомирській трасі. Тут головне завдання – відновити одну сторону моста в бік Києва і тим самим запустити в повному обсязі Житомирську трасу.

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Теми: Київська областьвійнаелектроенергіярозмінування
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