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На Сумщині росіяни обстріляли прикордонні населені пункти

Катерина ТищенкоЧетвер, 14 квітня 2022, 17:27
На Сумщині росіяни обстріляли прикордонні населені пункти
фото з Telegram Живицького

Росіяни вперше за 10 днів обстріляли зі своєї території прикордонні населені пункти Сумщини.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в ефірі телемарафону та у Telegram

Пряма мова: "Кілька годин тому відбулися обстріли деяких прикордонних населених пунктів Сумської області з артилерії чи з мінометів.

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Були скинуті 120-мм міни, є пошкоджені приватні будинки. Одна міна зруйнувала приватний будинок, прямо залетіла в хату до людей.

Це за останні днів 10 перша серйозна провокація з боку РФ, коли вони обстріляли зі своєї території наші прикордонні населені пункти".

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Деталі: У своєму телеграм-каналі Живицький повідомив, що росіяни обстріляли смт Велика Писарівка.

Що передувало: 11 квітня речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що російська військова техніка залишається у певній близькості до українського кордону, зокрема на Сумщині.

Теми: Сумська областьвійнаРосіякордон
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