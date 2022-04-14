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В Сумской области россияне обстреляли пограничные населенные пункты

Катерина ТищенкоЧетверг, 14 апреля 2022, 17:27
В Сумской области россияне обстреляли пограничные населенные пункты
фото из Telegram Живицкого

Россияне впервые за 10 дней обстреляли со своей территории приграничные населенные пункты Сумской области.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в эфире телемарафона и в Telegram

Прямая речь: "Несколько часов назад произошли обстрелы некоторых пограничных населенных пунктов Сумской области из артиллерии или минометов.

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Были сброшены 120-мм мины, повреждены частные дома. Одна мина разрушила частный дом, прямо залетела в дом к людям.

Это за последние 10 дней первая серьезная провокация со стороны РФ, когда они обстреляли со своей территории наши пограничные населенные пункты".

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Детали: В своем телеграмм-канале Живицкий сообщил, что россияне обстреляли пгт Большая Писаревка.

Что предшествовало: 11 апреля представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что российская военная техника остается в определенной близости к украинской границе, в частности на Сумщине.

Темы: Сумская областьвойнаРосcияграница
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