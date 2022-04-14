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Главі МЗС Італії погрожують смертю через позицію проти війни в Україні

"Європейська правда"Четвер, 14 квітня 2022, 18:01

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо отримував у соцмережах смертельні погрози через свою позицію проти війни в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Ansa.

Поліція повідомила в середу, що двоє людей перебувають під слідством у зв'язку із погрозами вбивством на адресу Ді Майо.

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Поліція карабінерів провела обшуки вдома у 46-річного чоловіка у провінції Мілан та 48-річного чоловіка у провінції Сіракузи у зв'язку з погрозами у Telegram.

Поліція заявила, що чоловіки, яких назвали "вовками-одинаками", не належать до жодного екстремістського угруповання.

Ді Майо став мішенню за його рішучу підтримку українського народу проти вторгнення Москви, повідомляє агентство. Поліцейську охорону Ді Майо було посилено після того, як він отримав погрози.

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У чатах Telegram поширювались повідомлення із текстом "Путін наказав його вбити", опубліковані профілями з російським символом Z, а також "Вони тебе прикінчать", "Брудний черв'як, підвішений за яйця" та "Помри, наволоч".

Також поширювались зображення трун і сокир із погрозливими коментарями на адресу Ді Майо, які супроводжувалися репостами його антивоєнних заяв та газетних статей.

Ді Майо, втім, заявив, що погрози не зупинять дії уряду.

 "Ми зайняли дуже жорстку позицію щодо вторгнення в Україну, але ми тримаємо канали зв'язку з Москвою та Києвом відкритими. Що мене більше турбує, то це заперечення ( російських звірств), яке поширюється в Італії", – заявив Ді Майо.

Підтримуючи Україну, Італія виступає за санкції проти російського газу.

Італія також вислала три десятки російських дипломатів і конфіскувала майно російських олігархів.

Теми: ІталіяУкраїнавійна
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