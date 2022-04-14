Главе МИД Италии угрожают смертью из-за позиции против войны в Украине

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо получал в соцсетях смертельные угрозы из-за своей позиции против войны в Украине.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает агентство Ansa.

Полиция сообщила в среду, что два человека находятся под следствием в связи с угрозами убийства в адрес Ди Майо.

Полиция карабинеров провела обыски дома у 46-летнего мужчины в провинции Милан и 48-летнего мужчины в провинции Сиракузы в связи с угрозами в Telegram.

Полиция заявила, что мужчины, которых назвали "волками-одиночками", не принадлежат ни к одной экстремистской группировке.

Ди Майо стал мишенью за его решительную поддержку украинского народа против вторжения Москвы, сообщает агентство. Полицейская охрана Ди Майо была усилена после того, как он получил угрозы.

В чатах Telegram распространялись сообщения с текстом "Путин приказал его убить", опубликованные профилями с русским символом Z, а также "Они тебя прикончат", "Грязный червь, подвешенный за яйца" и "Умри, сволочь".

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Также распространялись изображения гробов и топоров с угрожающими комментариями в адрес Ди Майо, сопровождавшихся репостами его антивоенных заявлений и газетных статей.

Ди Майо, впрочем, заявил, что угрозы не остановят действия правительства.

"Мы заняли очень жесткую позицию по вторжению в Украину, но мы держим каналы связи с Москвой и Киевом открытыми. Что меня больше беспокоит, это отрицание (российских зверств), которое распространяется в Италии", - заявил Ди Майо.

Поддерживая Украину, Италия выступает за санкции против российского газа.

Италия также выслала три десятка русских дипломатов и конфисковала имущество русских олигархов.