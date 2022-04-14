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ВР посилила відповідальність для колаборантів: 10-12 років ув’язнення

Катерина ТищенкоЧетвер, 14 квітня 2022, 19:58

Верховна Рада прийняла із пропозиціями президента закон про посилення відповідальності для колаборантів.

Джерело: сайт ВР

Деталі: Близько 16:50 закон "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливості застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки" було прийнято з пропозиціями президента.

Згідно з законом, Кримінальний кодекс доповнено статтею 111-2 "Пособництво державі-агресору".

Дослівно стаття: "Умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинені громадянином України, іноземцем чи особою без громадянства, за винятком громадян держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом:

  • реалізації чи підтримки рішень та/або дій держави агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави агресора;
  • добровільного збору, підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави агресора

караються позбавленням волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої".

Що передувало: Верховна Рада 1 квітня схвалила закон, що визначає порядок націоналізації майна, яке належить громадянам Росії та українцям, які публічно заперечують російсько-українську війну.

ВІДЕО ДНЯ

13 квітня секретар РНБО Олексій Данілов попросив Верховну Раду спросити процедуру засудження колаборантів.

Теми: колабораціяВерховна Рада
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