Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВР усилила ответственность для коллаборантов: 10-12 лет заключения

Катерина ТищенкоЧетверг, 14 апреля 2022, 19:58
ВР усилила ответственность для коллаборантов: 10-12 лет заключения

Верховная Рада приняла с предложениями президента закон об ужесточении ответственности для коллаборантов.

Источник: сайт ВР

Детали: Около 16:50 закон "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины по усовершенствованию ответственности за коллаборационную деятельность и особенности применения мер по совершению преступлений против основ национальной и общественной безопасности" был принят с предложениями президента.

Реклама:

Согласно закону, Уголовный кодекс дополнен статьей 111-2 "Пособничество государству-агрессору".

Дословно статья: "Умышленные действия, направленные на помощь государству-агрессору (пособничество), вооруженным формированием и/или оккупационной администрации государства-агрессора, совершенные гражданином Украины, иностранцем или лицом без гражданства, за исключением граждан государства-агрессора, с целью нанесения ущерба Украине путем:

  • реализации или поддержки решений и/или действий государства агрессора, вооруженных формирований и/или оккупационной администрации государства агрессора;
  • добровольного сбора, подготовки и/или передачи материальных ресурсов или других активов представителям государства агрессора, его вооруженным формированием и/или оккупационной администрации государства агрессора

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Верховная Рада 1 апреля одобрила закон, определяющий порядок национализации имущества, принадлежащего гражданам России и украинцам, публично отрицающим российско-украинскую войну.

13 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов попросил Верховную Раду упросить процедуру осуждения коллаборантов.

Темы: коллаборационизмВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

Все новости...
коллаборационизм
Разведка "поздравила" оккупантов с праздниками: в окно коллаборанта залетел дрон-камикадзе
Выведывал данные о ТЭЦ, занимаясь их страхованием – СБУ задержала агента РФ
В Донецкой области группа женщин работала на ФСБ и "вагнеровцев", руководила ею из России украинка
Последние новости
14:22
Со следующего года могут заработать театры Харькова, но их бюджет сократят вдвое – ОВА
14:21
Погода как в марте: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
14:14
В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию
14:10
В Сухопутных войсках сообщили, как можно выбрать конкретную бригаду и профессию для службы
13:59
"Мой позывной – Вера". История капеллана и волонтерки Людмилы Марфин
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
13:42
фото15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
Все новости...
Реклама: