ВР усилила ответственность для коллаборантов: 10-12 лет заключения

Верховная Рада приняла с предложениями президента закон об ужесточении ответственности для коллаборантов.

Источник: сайт ВР

Детали: Около 16:50 закон "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины по усовершенствованию ответственности за коллаборационную деятельность и особенности применения мер по совершению преступлений против основ национальной и общественной безопасности" был принят с предложениями президента.

Согласно закону, Уголовный кодекс дополнен статьей 111-2 "Пособничество государству-агрессору".

Дословно статья: "Умышленные действия, направленные на помощь государству-агрессору (пособничество), вооруженным формированием и/или оккупационной администрации государства-агрессора, совершенные гражданином Украины, иностранцем или лицом без гражданства, за исключением граждан государства-агрессора, с целью нанесения ущерба Украине путем:

реализации или поддержки решений и/или действий государства агрессора, вооруженных формирований и/или оккупационной администрации государства агрессора;

добровольного сбора, подготовки и/или передачи материальных ресурсов или других активов представителям государства агрессора, его вооруженным формированием и/или оккупационной администрации государства агрессора

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой".

Что предшествовало: Верховная Рада 1 апреля одобрила закон, определяющий порядок национализации имущества, принадлежащего гражданам России и украинцам, публично отрицающим российско-украинскую войну.

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13 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов попросил Верховную Раду упросить процедуру осуждения коллаборантов.