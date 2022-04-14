Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ВР усилила ответственность для коллаборантов: 10-12 лет заключения

Катерина ТищенкоЧетверг, 14 апреля 2022, 19:58

Верховная Рада приняла с предложениями президента закон об ужесточении ответственности для коллаборантов.

Источник: сайт ВР

Детали: Около 16:50 закон "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины по усовершенствованию ответственности за коллаборационную деятельность и особенности применения мер по совершению преступлений против основ национальной и общественной безопасности" был принят с предложениями президента.

Согласно закону, Уголовный кодекс дополнен статьей 111-2 "Пособничество государству-агрессору".

Дословно статья: "Умышленные действия, направленные на помощь государству-агрессору (пособничество), вооруженным формированием и/или оккупационной администрации государства-агрессора, совершенные гражданином Украины, иностранцем или лицом без гражданства, за исключением граждан государства-агрессора, с целью нанесения ущерба Украине путем:

  • реализации или поддержки решений и/или действий государства агрессора, вооруженных формирований и/или оккупационной администрации государства агрессора;
  • добровольного сбора, подготовки и/или передачи материальных ресурсов или других активов представителям государства агрессора, его вооруженным формированием и/или оккупационной администрации государства агрессора

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой".

Что предшествовало: Верховная Рада 1 апреля одобрила закон, определяющий порядок национализации имущества, принадлежащего гражданам России и украинцам, публично отрицающим российско-украинскую войну.

ВИДЕО ДНЯ

13 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов попросил Верховную Раду упросить процедуру осуждения коллаборантов.

Темы: коллаборационизмВерховная Рада
Главное сегодня

Кировоградская область: россияне ударили ракетами по аэродрому в Александрии

Сводка Генштаба: Россияне собрали более 20 БТГ возле Изюма

Зеленский озвучил, сколько погибло украинских военных

фотоПодлость оккупантов: Жители Киевской области травмируются от растяжек в домах и мин на дорогах

КАРТАЭксперты нашли место, где украинские ракеты попали в крейсер "Москва"

Венедиктова: Гражданство Медведчука не является препятствием для его обмена

Все новости...
коллаборационизм
ГБР подозревает в коллаборации экс-мужа Поклонской, возглавляющего фракцию ОПЗЖ Мариуполя
Данилов просит Раду упростить процедуру наказания коллаборантов
СБУ поймала Медведчука
Последние новости
09:31
Уже 200 украинских детей уже погибли от рук оккупантов
09:30
Британские инструкторы возобновили обучение украинских военных в Украине – Times
09:25
Киркоров поддержал Марченко и призвал спасти своего "старшего друга" Медведчука
09:24
Пенсии за апрель: на счета – 100%, адресная – 60%
09:14
Оккупанты обстреляли Харьков – произошло 8 пожаров
09:04
Россияне заявляют, что начали вывозить украинцев из Изюма в РФ
09:00
В Дарницком районе Киева прогремели взрывы
08:50
На Львовщине утром работали силы ПВО
08:45
В Белграде прошел пророссийский митинг
08:20
Войска РФ сильно разрушили дороги и мосты в Украине – британская разведка
Все новости...