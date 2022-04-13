Данілов просить Раду спростити процедуру покарання колаборантів

Секретар РНБО Олексій Данілов просить Верховну Раду спросити процедуру засудження колаборантів.

Джерело: Данілов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Я хотів би, щоб була спрощена процедура, як під час війни. Але наш законодавець доволі демократичний, нам треба проводити демократичну процедуру, що ця людина є колаборантом. Я хотів би звернутися до народних депутатів, вони збираються – може, вони змінять свою думку і за спрощеною процедурою будуть робити".

Деталі: Данілов порадив проросійським колаборантам, соратникам затриманого Віктора Медведчука, самим здатися СБУ, інакше їх буде знайдено.

Пряма мова: "Якщо ми вважаємо, що на Медведчуку все закінчилось, то, на превеликий жаль, таких як Медведчук в нашій країні ще є. І ці люди привели сюди так звану "російську весну" в лютому. Цих людей було доволі багато, це системно працювало на території нашої країни. Більш того, вони тут розгортали свій умовний російський табір і працювали відкрито майже, починаючи з 2014 року. Це абсолютно неприпустима річ. Сьогодні слідство буде з’ясовувати, в який спосіб відбувалося фінансування цих речей.

Я можу сьогодні казати, що славнозвісна труба, яку забрали рішенням РНБО, за дорученням президента, безпосередньо в цьому брала участь. І ті люди, які на цій трубі заробляли, потім їх конвертували в канали Медведчука, які розповсюджували тут російські наративи".

"І ті люди повинні розуміти, що їм треба самим іти в Службу безпеки України, здаватися і давати покази. Це люди, які відомі майже всій країні. Відомо, хто з ними вів бізнес. Це неприпустимі речі. В крайньому випадку, їх знайдуть так само, як і Медведчука. Частина з них зараз ховається. Повірте, всі мерзотники, які привели до нас цю біду, будуть покарані".

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Більше деталей: Данілов також наголосив, що з кожним членом партії ОПЗЖ "буде окрема розмова".

"Вони зараз трошечки в розпачі, але не треба думати, що вони не будуть чинити опір. Вони можуть втратити все, можуть втратити те своє життя, яке вони за російські гроші тут опанували – яхти, Монако, тощо. Тому треба розуміти, що ця гідра ще до кінця не добита, але, повірте, вона обов’язково буде знищена", - сказав він.