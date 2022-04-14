Россияне украли из Чернобыля радиоактивные предметы, которые полиция отбирала у сталкеров

Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский рассказал, что российские оккупанты, когда бежали из Чернобыля, обокрали полицейский участок, где были радиоактивные предметы.

Источник: Монастырский в эфире телемарафона

Прямая речь: "Многие вещи они вывезли, в частности, они обокрали полицейский участок прямо на территории Чернобыля. Там были радиоактивные предметы, которые изымались у граждан.

Они исчезли и мы понимаем, что они сейчас находятся в посылках из Беларуси в сторону России. Не позавидуешь тем матерям и женам, которые получат такие "подарки".