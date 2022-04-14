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Россияне украли из Чернобыля радиоактивные предметы, которые полиция отбирала у сталкеров

Алена МазуренкоЧетверг, 14 апреля 2022, 21:34
Россияне украли из Чернобыля радиоактивные предметы, которые полиция отбирала у сталкеров
ФОТО ГПСУ

Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский рассказал, что российские оккупанты, когда бежали из Чернобыля, обокрали полицейский участок, где были радиоактивные предметы.

Источник: Монастырский в эфире телемарафона

Прямая речь: "Многие вещи они вывезли, в частности, они обокрали полицейский участок прямо на территории Чернобыля. Там были радиоактивные предметы, которые изымались у граждан.

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Они исчезли и мы понимаем, что они сейчас находятся в посылках из Беларуси в сторону России. Не позавидуешь тем матерям и женам, которые получат такие "подарки".

Темы: ЧАЭСЧернобыльМонастырскийРосcия
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