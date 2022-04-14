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Корнієнко: Через заборону ОПЗЖ повноважність деяких рад може бути під питанням

Четвер, 14 квітня 2022, 21:33

Через заборону партії "Опозиційна платформа - За життя" повноважність деяких місцевих рад може бути під питанням.

Джерело: перший заступник голови ВР Олексадр Корнієнко в ефірі телемарафону.

Пряма мова: "Подальша доля партії ОПЗЖ зрозуміла. Є рішення РНБО про призупинення діяльності цієї партії у військовий час. І зараз, наскількия знаю, Мін'юст готує відповідні позови. Також у нас є закон, який наступного тижня можливо буде прийнятий вже в цілому, у другому читанні, про особливості заборони цієї партії, там більше процедура уточнюється, як це можна зробити, які будуть дії можливо для депутатів місцевих рад, можливо, Верховної Ради.

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Щодо фракції ОПЗЖ, сьогодні я зачитав на засіданні рішення щодо того, що призупиняється діяльність цієї фракції у ВР, призупиняються всі її права: участь у погоджувальній раді, номінування кандидатів на керівництво у комітетах".

Деталі: За словами Корнієнка у ВР залишилося 34 представники ОПЗЖ, і всі вони зараз позафракційні. Надалі вони визначатимуться, чи гуртуватися.

Також партія проходить процес скасування через суд. Наслідком цього може бути те, близько 4 тисяч депутатів втратять свої мандати, що ставитиме під питання повноважність деяких місцевих рад, оскільки не буде необхідного кворуму.

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Теми: ОПЗЖВерховна Рада
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