Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Корнієнко: Через заборону ОПЗЖ повноважність деяких рад може бути під питанням

Четвер, 14 квітня 2022, 21:33

Через заборону партії "Опозиційна платформа - За життя" повноважність деяких місцевих рад може бути під питанням.

Джерело: перший заступник голови ВР Олексадр Корнієнко в ефірі телемарафону.

Пряма мова: "Подальша доля партії ОПЗЖ зрозуміла. Є рішення РНБО про призупинення діяльності цієї партії у військовий час. І зараз, наскількия знаю, Мін'юст готує відповідні позови. Також у нас є закон, який наступного тижня можливо буде прийнятий вже в цілому, у другому читанні, про особливості заборони цієї партії, там більше процедура уточнюється, як це можна зробити, які будуть дії можливо для депутатів місцевих рад, можливо, Верховної Ради.

Щодо фракції ОПЗЖ, сьогодні я зачитав на засіданні рішення щодо того, що призупиняється діяльність цієї фракції у ВР, призупиняються всі її права: участь у погоджувальній раді, номінування кандидатів на керівництво у комітетах".

Деталі: За словами Корнієнка у ВР залишилося 34 представники ОПЗЖ, і всі вони зараз позафракційні. Надалі вони визначатимуться, чи гуртуватися.

Також партія проходить процес скасування через суд. Наслідком цього може бути те, близько 4 тисяч депутатів втратять свої мандати, що ставитиме під питання повноважність деяких місцевих рад, оскільки не буде необхідного кворуму.

Теми: ОПЗЖВерховна Рада
Головне сьогодні

Кіровоградщина: росіяни вдарили ракетами по аеродрому в Олександрії

Зведення Генштабу: Росіяни зібрали понад 20 БТГ біля Ізюма

Зеленський озвучив, скільки загинуло українських військових

фото Підлість окупантів: Жителі Київщини травмуються від розтяжок у будинках і мін на дорогах

МАПАЕксперти знайшли місце, де українські ракети влучили в крейсер "Москва"

Венедіктова: Громадянство Медведчука не є перешкодою для його обміну

Усі новини...
ОПЗЖ
Фракція ОПЗЖ припинила роботу в Раді
ДБР підозрює в колаборації ексчоловіка Поклонської, який очолює фракцію ОПЗЖ Маріуполя
Кремль без рук, або Як розвалилась ОПЗЖ
Останні новини
09:04
Росіяни заявляють, що почали вивозити українців із Ізюму до РФ
09:00
У Києві на Дарниці пролунали вибухи
08:50
На Львівщині вранці працювали сили ППО
08:45
У Белграді відбувся проросійський мітинг
08:20
Війська РФ сильно зруйнували дороги та мости в Україні – британська розвідка
08:05
Луганщина: Сєвєродонецьк без води і без газу, в Кремінній загинула людина
07:59
"Приліт" під Полтаву: ракета вбила людину, пошкодила господарську інфраструктуру
07:44
США нададуть Україні протикорабельні ракети – ЗМІ
07:17
Кіровоградщина: росіяни вдарили ракетами по аеродрому в Олександрії
07:10
Зведення Генштабу: Росіяни зібрали понад 20 БТГ біля Ізюма
Усі новини...