Корниенко: Из-за запрета ОПЗЖ некоторые советы потеряют кворум

Из-за запрета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" полномочие некоторых местных советов может быть под вопросом.

Источник: первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко в эфире телемарафона.

Прямая речь: "Дальнейшая судьба партии ОПЗЖ понятна. Есть решение СНБО о приостановлении деятельности этой партии в военное время. И сейчас, насколько знаю, Минюст готовит соответствующие иски. Также у нас есть закон, который на следующей неделе возможно будет принят уже в целом, во втором чтении, об особенностях запрета этой партии, там больше процедура уточняется, как это можно сделать, какие будут действия, возможно, для депутатов местных советов, возможно, Верховной Рады.

Что касается фракции ОПЗЖ, сегодня я зачитал на заседании решение о том, что приостанавливается деятельность этой фракции в ВР, приостанавливаются все ее права: участие в согласительном совете, номинирование кандидатов на руководство в комитетах".

Детали: По словам Корниенко, в ВР осталось 34 представителя ОПЗЖ, и все они сейчас внефракционны. В дальнейшем они будут определяться, обьединять или нет.

Также партия проходит процесс отмены через суд. Следствием этого может стать то, что около 4 тысяч депутатов потеряют свои мандаты, что будет ставить под вопрос полномочие некоторых местных советов, поскольку не будет необходимого кворума.