Корниенко: Из-за запрета ОПЗЖ некоторые советы потеряют кворум

Из-за запрета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" полномочие некоторых местных советов может быть под вопросом.

Источник: первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко в эфире телемарафона.

Прямая речь: "Дальнейшая судьба партии ОПЗЖ понятна. Есть решение СНБО о приостановлении деятельности этой партии в военное время. И сейчас, насколько знаю, Минюст готовит соответствующие иски. Также у нас есть закон, который на следующей неделе возможно будет принят уже в целом, во втором чтении, об особенностях запрета этой партии, там больше процедура уточняется, как это можно сделать, какие будут действия, возможно, для депутатов местных советов, возможно, Верховной Рады.

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Что касается фракции ОПЗЖ, сегодня я зачитал на заседании решение о том, что приостанавливается деятельность этой фракции в ВР, приостанавливаются все ее права: участие в согласительном совете, номинирование кандидатов на руководство в комитетах".

Детали: По словам Корниенко, в ВР осталось 34 представителя ОПЗЖ, и все они сейчас внефракционны. В дальнейшем они будут определяться, обьединять или нет.

Также партия проходит процесс отмены через суд. Следствием этого может стать то, что около 4 тысяч депутатов потеряют свои мандаты, что будет ставить под вопрос полномочие некоторых местных советов, поскольку не будет необходимого кворума.