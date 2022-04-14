Київський готель Premier Palace спростовує, що має російських власників

Юрист столичного 5-зіркового готелю Premier Palace запевняє, що у кінцевих бенефіціарах готелю немає громадян Росії.

Джерело: юристка готелю Ганна Соловйова, котра направила відповідний лист УП

Дослівно: "Кінцевими бенефіціарами ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ" є громадяни Євросоюзу, зокрема громадянка Франції та громадянин Латвії.

Головним акціонером готелю є компанія "PUMORI ENTERPRISES INVESTMENTS LTD", що підтверджено у відповідному рішенні АМКУ від 15.04.2021 року.

Деталі: Юристка повідомила, що ТОВ "ПРЕМ'ЄР ІНТЕРНЕШНЛ" (код ЄДРПОУ 32455414) не є власником ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ" (код ЄДРПОУ 21660999).

Що було раніше: 13 квітня стало відомо, що чоловіки у військовому камуфляжі ввірвалися до Premier Palace і вимагали, аби готель надав свої номери для проживання вимушених переселенців, чиє житло знищили російські окупанти.

Громадяни запевняли, що готель має російських власників і повинен бути "націоналізованим".

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Відповідно до сервісу Opendatabot, який містить реєстраційні дані, ТОВ "ПРЕМ'ЄР ІНТЕРНЕШНЛ" має власників-громадян РФ."

Водночас, за даними Youcontrol, кінцевим бенефіціаром є Селіванова Наталія із реєстрацією у Франції.

Компанія "PUMORI ENTERPRISES INVESTMENTS LTD" зареєстрована на Кіпрі.

Youcontrol

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