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Київ: люди в камуфляжі прийшли в готель Premier Palace і висувають вимоги щодо біженців

Денис КарловськийСереда, 13 квітня 2022, 17:55
Київ: люди в камуфляжі прийшли в готель Premier Palace і висувають вимоги щодо біженців
чоловіки в камуфляжі в барі готелю. фото: суспільне

Чоловіки у військовому камуфляжі ввірвалися до приміщення 5-зіркового готелю Premier Palace в Києві й вимагають, аби готель надав свої номери для проживання вимушених переселенців, чиє житло знищили російські окупанти.

Джерело: Суспільне з коментарем юристки готелю Ганни Соловйової та представників людей в камуфляжі, Опендатабот

Пряма мова Соловйової: "Коли вони запитали, яку кількість ми можемо розташувати в готелі, які залишились без домівок. Ми їм надали відповідь, це теж їх не влаштувало. 

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Вони не пішли, почали знову ж таки апелювати щодо націоналізації бізнесу. Тому, як я розумію, це провокація, зайти запитати: чи можете ви надати, ви отримали відповідь: так, безкоштовно. І це все одно їх не влаштувало".

Деталі: Речниця Шевченківського районного відділення поліції Києва сказала журналістам, що на місці працює слідчо-оперативна група й опитує всіх причетних.

Чоловіки вимагають від готелю надати свій житловий фонд для тимчасового розміщення мешканців Києва та Київської області, чиє житло було знищене внаслідок обстрілів чи бойових дій російських окупантів.

ВІДЕО ДНЯ
Чоловіки в камуфляжі у фойє готелю
Чоловіки в камуфляжі у фойє готелю
Фото: суспільне

Чоловік, який назвався Василем М’ягким, сказав журналістам, що до готелю прийшли "цивільні", які хочуть допомогти націоналізувати бізнес, що належить "друзям Путіна". 

Пряма мова М’ягкого: "У хлопців, які зібрались є інформація із ЗМІ, про фактичних бенефіціарів цього готельного бізнесу. Це громадяни РФ, близькі до Путіна люди. Путін нагороджує їх медалями, орденами, там є злодії в законі… Президентом підписаний указ про засади примусового вилучення майна, яке належить РФ та її резидентам. Ми хочемо допомогти державі з виявленням такого майна і націоналізацією".

Деталі: Він також стверджує, що серед присутніх є представники різних організацій. М’ягкий пояснює, що вони долучилися до територіальної оборони, але поки ще не пройшли всі бюрократичні процеси оформлення.

У деяких з них є зелені пов’язки на руках, які використовують військовослужбовці Збройних сил України. 

Чоловіки в камуфляжі у фойє готелю
Чоловіки в камуфляжі у фойє готелю
фото: суспільне

Відповідно до сервісу, який містить реєстраційні дані, власник готелю ТОВ "ПРЕМ'ЄР ІНТЕРНЕШНЛ" має власників-громадян РФ.

Оновлено: Згодом юристка готелю повідомила, що інформація про російських власників готелю недостовірна. За її словами, кінцевими бенефіціарами Premier Palace є громадяни Євросоюзу, зокрема громадянка Франції та громадянин Латвії.

Читайте також: Терористична держава має заплатити. Які активи РФ та росіян можна націоналізувати? 

Що було раніше: 3 березня Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє націоналізацію активів громадян і резидентів РФ, що розташовані на території України.

Теми: Київпровокаціїжитлорейдерство
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