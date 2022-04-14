Киевская гостиница Premier Palace опровергает, что имеет российских владельцев
Юрист столичной 5-звездочной гостиницы Premier Palace уверяет, что в конечных бенефициарах отеля нет граждан России.
Источник: юрист отеля Анна Соловьева, направившая соответствующее письмо УП
Дословно: "Конечными бенефициарами ЧАО "ОТЕЛЬ "ПРЕМЬЕР ПАЛАЦ" являются граждане Евросоюза, в том числе гражданка Франции и гражданин Латвии.
Главным акционером гостиницы является компания "PUMORI ENTERPRISES INVESTMENTS LTD", подтвержденная в соответствующем решении АМКУ от 15.04.2021 года".
Детали: Юристка сообщила, что ООО "ПРЕМЬЕР ИНТЕРНЕШНЛ" (код ЕГРПОУ 32455414) не является владельцем ЧАО "ОТЕЛЬ "ПРЕМЬЕР ПАЛАЦ" (код ЕГРПОУ 21660999).
Что было раньше: 13 апреля стало известно, что мужчины в военном камуфляже ворвались в Premier Palace и потребовали, чтобы гостиница предоставила свои номера для проживания вынужденных переселенцев, чье жилье уничтожили российские оккупанты.
Граждане уверяли, что гостиница имеет российских владельцев и должна быть "национализированной".
Согласно сервису Opendatabot, содержащему регистрационные данные, ООО "ПРЕМЬЕР ИНТЕРНЕШНЛ "имеет владельцев-граждан РФ".
В то же время, по данным Youcontrol, конечным бенефициаром является Селиванова Наталья с регистрацией во Франции.
Компания "PUMORI ENTERPRISES INVESTMENTS LTD" зарегистрирована на Кипре.
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