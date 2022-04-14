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Киевская гостиница Premier Palace опровергает, что имеет российских владельцев

Мазуренко Алена Четверг, 14 апреля 2022, 22:19
ФОТО: СУСПИЛЬНЕ

Юрист столичной 5-звездочной гостиницы Premier Palace уверяет, что в конечных бенефициарах отеля нет граждан России.

Источник: юрист отеля Анна Соловьева, направившая соответствующее письмо УП

Дословно: "Конечными бенефициарами ЧАО "ОТЕЛЬ "ПРЕМЬЕР ПАЛАЦ" являются граждане Евросоюза, в том числе гражданка Франции и гражданин Латвии.

Главным акционером гостиницы является компания "PUMORI ENTERPRISES INVESTMENTS LTD", подтвержденная в соответствующем решении АМКУ от 15.04.2021 года".

Детали: Юристка сообщила, что ООО "ПРЕМЬЕР ИНТЕРНЕШНЛ" (код ЕГРПОУ 32455414) не является владельцем ЧАО "ОТЕЛЬ "ПРЕМЬЕР ПАЛАЦ" (код ЕГРПОУ 21660999).

Что было раньше: 13 апреля стало известно, что мужчины в военном камуфляже ворвались в Premier Palace и потребовали, чтобы гостиница предоставила свои номера для проживания вынужденных переселенцев, чье жилье уничтожили российские оккупанты.

Граждане уверяли, что гостиница имеет российских владельцев и должна быть "национализированной".

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Согласно сервису Opendatabot, содержащему регистрационные данные, ООО "ПРЕМЬЕР ИНТЕРНЕШНЛ "имеет владельцев-граждан РФ".

В то же время, по данным Youcontrol, конечным бенефициаром является Селиванова Наталья с регистрацией во Франции.

Компания "PUMORI ENTERPRISES INVESTMENTS LTD" зарегистрирована на Кипре.

 
Youcontrol

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Темы: РосcияКиевУкраинавойна
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