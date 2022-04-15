Зеленський відкинув тезу про спільне історичне коріння з РФ: "Яка ви Русь, ви – орда"

Президент Володимир Зеленський вперше відкинув тезу про спільне "історичне коріння", яку часто повторюють російські пропагандисти та президент Росії.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Древній Чернігів. Якому понад тисячу років. Який бачив стільки війн і стільки загарбників, що хоча б у XXI столітті заслуговував на мир і спокій. Але...

Прийшла Росія. Прийшла з найгіршим, що Чернігів переживав за увесь час із Х століття. З часів тієї Русі, на зв’язок з якою Росія колись претендувала. Тепер і цей міф спалений. Русь не руйнувала б себе саму. З нею це робили чужинці. Ординці та інші загарбники. Ось хто прийшов сьогодні на нашу землю. І воюють вони так само – заради грабунку та заради знущань".

Деталі: За словами Зеленського, росіяни показали, що обрали головною мішенню свого нападу Донбас і хочуть його знищити.

Крім того, окупанти примусово забирають мешканців цих областей у свою армію: "Вони кидають їх у найстрашніші бої, буквально в лоб нашій обороні. Вони руйнують міста й села Донбасу".

Президент додав, що "гордий і охайний" Харків 80 років не бачив таких знущань, які зараз принесла йому Росія.

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Пряма мова: "Для чого його руйнувати? Чого можна досягти спаленням Харкова? Що саме можуть дати Росії руйнування на Салтівці чи на площі Свободи?

І це вже не риторичні питання. Це питання про те, наскільки безглузде це вторгнення Російської Федерації. Наскільки воно самовбивче для всього, що Росія нібито "захищає". Для російської культури, для звʼязків з цим народом, навіть для російської мови. Росія випалює все це своєю зброєю".

Важливо: Помилкову тезу про "братські" народи використовує президент Росії Володимир Путін, спекулюючи нею у ЗМІ та із закордонними політиками.

Українська влада та український народ вважають ці слова помилкою і образою, бо не може бути "братнім" народ, який чинить геноциц та воює проти сусідньої країни.

Путін до повномасштабного нападу написав кілька псевдоісторичних статей про Україну та її народ. Російський президент вважає, що Україну створив Ленін і такого народу "не існує".

Росіян він називає "слов'янами", а громадян РФ, Білорусі і України "одним народом".

Той факт, що сучасна Росія це переважно територія кочових ординських племен, російського президента не бентежить.

Також він не згадує про Голодомор та інші спроби українського народу сформувати окрему від московського впливу державу.

Крим Путін називає "споконвічно" російською територією, але не згадує Кубань та інші прикордонні до України території РФ, які у XX столітті вважалися українськими.

Також Путін-"історик" ніде у своїх статтях не згадує про репресії з яким зіткнулося україномовне населення там у XX столітті, депортацію, спецтабори та інші заборони української культури.

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