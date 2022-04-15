Зеленский отверг тезис об общих исторических корнях с РФ: "Какая вы Русь, вы – орда"

Президент Владимир Зеленский впервые отверг тезис об общих "исторических корнях", который часто повторяют российские пропагандисты и президент России.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Древний Чернигов. Которому больше тысячи лет. Который видел столько войн и столько захватчиков, что хотя бы в XXI веке заслуживал мир и покой.

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Но... Пришла Россия. Пришла с самым плохим, что Чернигов переживал за все время с Х века. Со времен той Руси, на связь с которой Россия когда-то претендовала. Теперь и этот миф сожжен. Русь не разрушала бы себя. С ней это делали чужаки. Ордынцы и другие захватчики. Вот кто пришел сегодня на нашу землю. И воюют они так же – ради грабежа и издевательств".

Детали: По словам Зеленского, россияне показали, что избрали главной мишенью своего нападения Донбасс и хотят его уничтожить.

Кроме того, оккупанты принудительно забирают жителей этих областей в свою армию: "Они бросают их в самые страшные бои, буквально в лоб нашей обороне. Они разрушают города и села Донбасса".

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Президент добавил, что "гордый и аккуратный" Харьков 80 лет не видел таких издевательств, которые сейчас принесла ему Россия.

Прямая речь: "Для чего его разрушать? Чего можно достичь сожжением Харькова? Что именно могут дать России разрушения на Салтовке или на площади Свободы?"

И это уже не риторические вопросы. Это вопрос о том, насколько бессмысленно это вторжение Российской Федерации. Насколько оно самоубийственно для всего, что Россия якобы "защищает". Для русской культуры, для связей с этим народом, даже для российского языка. Россия выжигает все это своим оружием".

Важно: Ошибочный тезис о "братских" народах использует президент России Владимир Путин, спекулируя им в СМИ и с зарубежными политиками.

Украинская власть и украинский народ считают эти слова ошибкой и оскорблением, потому что не может быть "братским" народ, творящий геноциц и воюющий против соседней страны.

Путин до полномасштабного нападения написал несколько псевдоисторических статей об Украине и ее народе. Российский президент считает, что Украину создал Ленин и такого народа "не существует".

Россиян он называет "славянами", а граждан РФ, Беларуси и Украины "одним народом".

Тот факт, что современная Россия это преимущественно территория кочевых ордынских племен, российского президента не смущает.

Также он не упоминает о Голодоморе и других попытках украинского народа сформировать отдельное от московского влияния государство.

Крым Путин называет "исконно" российской территорией, но не упоминает Кубань и другие приграничные к Украине территории РФ, которые в XX веке считались украинскими.

Также Путин-"историк" нигде в своих статьях не упоминает о репрессиях, с которыми столкнулось украиноязычное население там в XX веке, депортацию, спецлагеря и другие запреты украинской культуры.

Предыстория: