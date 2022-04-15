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Регіони: на Київщині й Херсонщині чули вибухи, на Донеччині бої по всій лінії фронту

Олена РощінаП'ятниця, 15 квітня 2022, 08:59
Регіони: на Київщині й Херсонщині чули вибухи, на Донеччині бої по всій лінії фронту
Ілюстартивне фото Генштабу ЗСУ

Керівники областей повідомляють про вибухи у Київській та Херсонській областях, обстріли у Харківській і Луганській областях, бої на Ізюмському напрямку,та в Донецькій області. 

Джерело: зведення голів ОВА станом на 8-му ранку п'ятниці 15 квітня 

Дослівно: "На Київщині було чутно вибухи у Васильківській громаді, за попередніми даними спрацювала ППО".

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Деталі: Харків: обстріли житлових кварталів, вночі було кілька пожеж. По області російські окупанти за добу обстріляли Золочів, Дергачі, є постраждалі

Ідуть бої в Ізюмському напрямку

Луганщина: за минулу добу 24 обстріли. Двоє загиблих, двоє поранених.

ВІДЕО ДНЯ

Централізовано евакуйовано 225 людей.

Донеччина: бойові дії по усій лінії фронту. 

За добу обстрілів зазнали Маріуполь, смт. В.Новосілка, с. Зарічне, м. Вугледар, м. Краматорськ та нп Краматорського району, м. Бахмут. За добу – 3 загиблих і 7 поранених.

Загоряння будинку в Красногорівці, зранку працює ДСНС.

Маріуполь – без змін: українські військові опираються російській армї попри блокаду, яка триває з 1 березня. 

Херсонщина: вибухи та обстріли. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі відсутня. 

В області в багатьох населених пунктах гуманітарна криза, тривають мародерства орків.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині та Сумщині.

Теми: війнаКиївська областьДонбасХарківська область
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