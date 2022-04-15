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Регионы: в Киевской и Херсонской областях слышали взрывы, в Донецкой области бои по всей линии фронта

Елена РощинаПятница, 15 апреля 2022, 08:59
Регионы: в Киевской и Херсонской областях слышали взрывы, в Донецкой области бои по всей линии фронта
Иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Руководители областей сообщают о взрывах в Киевской и Херсонской областях, обстрелах в Харьковской и Луганской областях, боях на Изюмском направлении и в Донецкой области.

Источник: сводка глав ОВА по состоянию на 8 утра пятницы 15 апреля

Дословно: "В Киевской области были слышны взрывы в Васильковской общине, по предварительным данным сработало ПВО".

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Детали: Харьков: обстрелы жилых кварталов, ночью было несколько пожаров. По области российские оккупанты за сутки обстреляли Золочев, Дергачи, есть пострадавшие.

Идут бои в Изюмском направлении

Луганщина: за минувшие сутки 24 обстрела. Двое погибших, двое раненых. 

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Централизовано эвакуировано 225 человек.

Донетчина: боевые действия по всей линии фронта.

За сутки обстрелам подверглись Мариуполь, пгт. В.Новоселка, с. Заречное, г. Угледар, г. Краматорск и нп Краматорского района, г. Бахмут. За сутки – 3 погибших и 7 раненых.

Возгорание дома в Красногоровке, утром работает ГСЧС.

Мариуполь – без изменений: украинские военные противостоят российской армии, несмотря на блокаду, которая длится с 1 марта.

Херсонская область: взрывы и обстрелы. Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует.

В области во многих населенных пунктах гуманитарный кризис, продолжаются мародерства орков.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, в Закарпатье, на Ровенщине, в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской областях, Полтавской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской областях, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и .Сумской областях. 

Темы: войнаКиевская областьДонбассХарьковская область
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