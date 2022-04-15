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Українців просять не ігнорувати повітряні тривоги, бо РФ з останніх сил хоче атакувати

Севгіль Мусаєва, Світлана КізіловаП'ятниця, 15 квітня 2022, 10:54
російські винищувачі, фото міноборони РФ

Протягом кількох наступних днів є суттєва небезпека ракетних ударів, тому громадянам рекомендовано використовувати укриття в разі повітряної тривоги і не ставитися до попереджень легковажно.

Джерело: два співрозмовники УП в правоохоронних органах та розвідці

Деталі: Росія на тлі провалу своєї "спецоперації" по захопленню України може вдатися до спроб атакувати великі українські міста з повітря. Найбільша загроза ракетних атак – до 18 квітня включно.

Розвідники після отримання даних про бажання ворога реалізувати такий план нагадують – у разі повітряної тривоги потрібно переміститися в укриття.

Важливо: Російські військові, за даними СБУ, обстріляли селище Климово в Брянській області РФ, і Москва звинуватила в обстрілі Україну. Після провокації російських військ на своїй же території РФ попередила, що обстрілюватиме Київ ракетами.

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Теми: війнаРосіярозвідка
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