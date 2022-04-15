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Украинцев просят не игнорировать воздушные тревоги, потому что РФ из последних сил хочет атаковать

Севгиль Мусаева, Светлана КизиловаПятница, 15 апреля 2022, 10:54
Украинцев просят не игнорировать воздушные тревоги, потому что РФ из последних сил хочет атаковать
российские истребители, фото минобороны РФ

В течение следующих нескольких дней существенная опасность ракетных ударов, поэтому гражданам рекомендуется использовать укрытие в случае воздушной тревоги и не относиться к предупреждениям легкомысленно.

Источник: два собеседника УП в правоохранительных органах и разведке

Детали: Россия на фоне провала своей "спецоперации" по захвату Украины может предпринять попытки атаковать крупные украинские города с воздуха. Самая большая угроза ракетных атак – до 18 апреля включительно.

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Разведка после получения данных о желании врага реализовать такой план напоминают – при воздушной тревоге нужно переместиться в укрытие.

Важно: Российские военные, по данным СБУ, обстреляли поселок Климово в Брянской области РФ, затем Москва обвинила в обстреле Украину. После провокации российских войск на своей же территории РФ предупредила, что будет обстреливать Киев ракетами.

Темы: войнаРосcияразведка
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