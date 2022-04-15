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Після знищення "Москви" Росія погрожує ракетними ударами по Києву

Світлана КізіловаП'ятниця, 15 квітня 2022, 11:38

Міноборони РФ заявило, що планує завдати ракетних ударів "по об'єктах" у Києві.

Джерело: РИА Новости

Деталі: Російські військові, за даними СБУ, обстріляли селище Климово в Брянській області РФ, і Москва звинуватила в обстрілі Україну.

Після провокації російських військ на своїй же території РФ попередила, що обстрілюватиме Київ ракетами. "Масштаби ракетних ударів ЗС РФ по об'єктах у Києві нарощуватимуться у відповідь на будь-які атаки або диверсії на території Росії", - заявили в МО РФ.

Чому це важливо: Центр протидії дезінформації при РНБО України пояснив, що спецслужби Росії розпочали реалізацію плану здійснення терактів на своїй території для нагнітання антиукраїнської істерії серед росіян.

Нагадаємо: Українські спецслужби попередили, що до 18 квітня є небезпека ракетних ударів як у Києві, так і в інших великих містах. Тому громадянам рекомендується використовувати укриття у разі повітряної тривоги та не ставитись до попереджень легковажно.

Загострення ситуації відбулося після знищення українськими силами крейсера "Москва", флагмана й гордості російського Чорноморського флоту.

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Теми: КиїввійнаРосіяУкраїна
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