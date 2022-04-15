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После уничтожения "Москвы" Россия угрожает ракетными ударами по Киеву

Светлана КизиловаПятница, 15 апреля 2022, 11:38
После уничтожения Москвы Россия угрожает ракетными ударами по Киеву

Минобороны РФ заявило, что планирует нанести ракетные удары "по объектам" в Киеве.

Источник: РИА Новости

Детали: Российские военные, по данным СБУ, обстреляли поселок Климово в Брянской области РФ, затем Москва обвинила в обстреле Украину.

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После провокации российских войск на своей же территории РФ предупредила, что будет обстреливать Киев ракетами. "Масштабы ракетных ударов ВС РФ по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на любые атаки или диверсии на территории России", - заявили в МО РФ.

Почему это важно: Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины пояснил, что спецслужбы России приступили к реализации плана по совершению терактов на своей территории для нагнетания антиукраинской истерии среди россиян.

Напомним: Украинские спецслужбы предупредили, что до 18 апреля есть опасность ракетных ударов как по Киеву, так и по другим крупным городам. Поэтому гражданам рекомендуется использовать укрытие в случае воздушной тревоги и не относиться к предупреждениям легкомысленно.

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Обострение ситуации произошло после уничтожения украинскими силами крейсера "Москва", флагмана и гордости российского Черноморского флота.

Темы: КиеввойнаРосcияУкраина
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