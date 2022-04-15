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У Росії вже заявляють, що війну "не збираються затягувати"

Роман ПетренкоП'ятниця, 15 квітня 2022, 12:34
звірства росіян в бучі, фото дмитра ларіна, уп

Війна в Україні "досить скоро закінчиться", цитують одного з російських сенаторів кремлівські ЗМІ.

Джерело: "РИА Новости"

Деталі: Кремлівські пропагандисти розповсюджують фразу російського сенатора, що війна "досить скоро закінчиться" і що окупанти "не збираються її затягувати".

Також у РФ пророкують росіянам, які "відвернулися від родіни" через війну в Україні, "долю Мазепи".

Нагадаємо: 95% українців упевнені в тому, що Україна переможе у війні, але зростає кількість тих, хто не вірить у швидке припинення бойових дій. 

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Теми: Росіяпропагандавійна
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