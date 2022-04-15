Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В России уже заявляют, что войну "не собираются затягивать"

Роман ПетренкоПятница, 15 апреля 2022, 12:34
зверства россиян в буче, фото дмитрия ларина, уп

Война в Украине "довольно скоро закончится", цитируют одного из российских сенаторов кремлевские СМИ.

Источник: "РИА Новости"

Детали: Кремлевские пропагандисты распространяют фразу российского сенатора, что война "довольно скоро закончится" и что оккупанты "не собираются ее затягивать".

Также в России предрекают россиянам, которые "отвернулись от родины" из-за войны в Украине, "судьбу Мазепы".

Напомним: 95% украинцев уверены в том, что Украина победит в войне, но растет количество тех, кто не верит в скорейшее прекращение боевых действий.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcияпропагандавойна
Главное сегодня

Зеленский озвучил, сколько погибло украинских военных

фотоПодлость оккупантов: Жители Киевской области травмируются от растяжек в домах и мин на дорогах

КАРТАЭксперты нашли место, где украинские ракеты попали в крейсер "Москва"

Венедиктова: Гражданство Медведчука не является препятствием для его обмена

фотоЗа маркой "Русский военный корабль, иди..." выстроилась очередь, как за айфонами

фото, ВИДЕОСМИ нашли оккупанта и его жену, которая "посоветовала" ему насиловать украинок

Все новости...
Росcия
Харьковщина: россияне обстреляли автобусы возле Боровой, 7 убитых и десятки раненых
Россия пригрозила США "непредсказуемыми последствиями" за поставки оружия Украине
Посол Польши потроллил РФ после заявлений об убийстве "польских наемников"
Последние новости
08:05
Луганщина: Северодонецк без воды и без газа, в Кременной погиб человек
07:59
"Прилет" под Полтаву: ракета убила человека, повредила хозяйственную инфраструктуру
07:44
США предоставят Украине противокорабельные ракеты – СМИ
07:17
Кировоградская область: россияне ударили ракетами по аэродрому в Александрии
07:10
Сводка Генштаба: Россияне собрали более 20 БТГ возле Изюма
06:40
ООН: В Украине погибли почти 2 тысячи гражданских
06:00
видеоЖурналисты показали имущество друга Медведчука Козака
05:00
В парламенте Литвы предлагают сделать 9 мая днем памяти жертв геноцида в Украине
04:00
Зеленский озвучил, сколько погибло украинских военных
03:00
СМИ: Шмигаль поедет в Вашингтон
Все новости...