В России уже заявляют, что войну "не собираются затягивать"
Пятница, 15 апреля 2022, 12:34
Война в Украине "довольно скоро закончится", цитируют одного из российских сенаторов кремлевские СМИ.
Источник: "РИА Новости"
Детали: Кремлевские пропагандисты распространяют фразу российского сенатора, что война "довольно скоро закончится" и что оккупанты "не собираются ее затягивать".
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Также в России предрекают россиянам, которые "отвернулись от родины" из-за войны в Украине, "судьбу Мазепы".
Напомним: 95% украинцев уверены в том, что Украина победит в войне, но растет количество тех, кто не верит в скорейшее прекращение боевых действий.