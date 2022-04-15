В России уже заявляют, что войну "не собираются затягивать"

Война в Украине "довольно скоро закончится", цитируют одного из российских сенаторов кремлевские СМИ.

Источник: "РИА Новости"

Детали: Кремлевские пропагандисты распространяют фразу российского сенатора, что война "довольно скоро закончится" и что оккупанты "не собираются ее затягивать".

Также в России предрекают россиянам, которые "отвернулись от родины" из-за войны в Украине, "судьбу Мазепы".

Напомним: 95% украинцев уверены в том, что Украина победит в войне, но растет количество тех, кто не верит в скорейшее прекращение боевых действий.