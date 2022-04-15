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В России уже заявляют, что войну "не собираются затягивать"

Роман ПетренкоПятница, 15 апреля 2022, 12:34
В России уже заявляют, что войну не собираются затягивать
зверства россиян в буче, фото дмитрия ларина, уп

Война в Украине "довольно скоро закончится", цитируют одного из российских сенаторов кремлевские СМИ.

Источник: "РИА Новости"

Детали: Кремлевские пропагандисты распространяют фразу российского сенатора, что война "довольно скоро закончится" и что оккупанты "не собираются ее затягивать".

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Также в России предрекают россиянам, которые "отвернулись от родины" из-за войны в Украине, "судьбу Мазепы".

Напомним: 95% украинцев уверены в том, что Украина победит в войне, но растет количество тех, кто не верит в скорейшее прекращение боевых действий.

Темы: Росcияпропагандавойна
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