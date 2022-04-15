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ДБР провело спецоперацію на Одещині: перевірили понад 40 осіб із кримінального кола

Валентина РоманенкоП'ятниця, 15 квітня 2022, 12:52
ДБР провело спецоперацію на Одещині: перевірили понад 40 осіб із кримінального кола

Державне бюро розслідувань звітує про масштабну спецоперацію на Одещині: виявили трьох людей, які можуть бути причетні до диверсійно-розвідувальної діяльності, підозрюваного у вбивстві та нарктотики.

Джерело: ДБР

Деталі: В бюро пояснюють, що Одещині приділяється особлива увага, оскільки ворог не полишає планів захоплення регіону. Для диверсійної роботи агресор намагається залучити як працівників правоохоронних органів, так і місцевих мешканців - представників численних діаспор. Працівники ДБР перевіряють всю інформацію, яку вдається отримати в результаті оперативно-слідчих заходів.

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Вказано, що лише впродовж цього тижня на Одещині працівники ДБР спільно з співробітниками ДСР Національної поліції України провели масштабну спецоперацію та перевірили на можливі контакти з представниками країни-окупанта понад 40 осіб, причетних до кримінального світу.

Для достовірності отриманої інформації більшість із них проходили опитування за допомогою поліграфа.

У ДБР кажуть, що в результаті було виявлено 3-х осіб, які можуть бути причетні до діяльності ворожих диверсійних груп. Порушено кримінальне провадження за державну зраду. Затриманих передано Службі безпеки України.

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Крім цього, повідомляється, що за межі України було видворено 6 громадян інших держав, які так чи інакше могли сприяти дестабілізації ситуації в регіоні, а також затримано одного мешканця Одещини, який перебував у розшуку за вбивство.

В ході масштабних оперативно-слідчих заходів ДБР виявило також 4 місця промислового вирощування наркотичних рослин, вилучено понад 3000 кущів коноплі та близько 2 кг висушеної готової продукції.

 

За даними  бюро, вартість зілля на "чорному ринку" складає понад 16 млн грн. За цим фактом зареєстровано 4 кримінальних провадження.

Що передувало: Служба безпеки України повідомляла, що Росія задіяла криміналітет для розхитування ситуації в Одеській області, а лідери злочинного угруповання, серед яких були іноземці, ввели своїх людей у тероборону для шпигунства – злочинців затримали.    

Теми: ДБРОдеська область
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