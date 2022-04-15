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Спецоперация ГБР в Одесской области: проверили более 40 человек из криминального мира

Валентина РоманенкоПятница, 15 апреля 2022, 12:52
Спецоперация ГБР в Одесской области: проверили более 40 человек из криминального мира

Государственное бюро расследований отчитывается о масштабной спецоперации в Одесской области: выявили трех человек, которые могут быть причастны к диверсионно-разведывательной деятельности, подозреваемого в убийстве и наркотике.

Источник: ГБР

Детали: В бюро объясняют, что Одесской области уделяется особое внимание, поскольку враг не оставляет планов захвата региона. Для диверсионной работы агрессор пытается привлечь как работников правоохранительных органов, так и местных жителей – представителей многочисленных диаспор. Работники ГБР проверяют всю информацию, которую удается получить в результате оперативно-следственных мер.

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Указано, что только на этой неделе в Одесской области работники ГБР совместно с сотрудниками ДСР Национальной полиции Украины провели масштабную спецоперацию и проверили на возможные контакты с представителями страны-оккупанта более 40 человек, причастных к криминальному миру.

Для достоверности полученной информации большинство из них проходило опрос с помощью полиграфа.

В ГБР говорят, что в результате было обнаружено 3 человека, которые могут быть причастны к деятельности вражеских диверсионных групп. Возбуждено уголовное производство за госизмену. Задержанные переданы Службе безопасности Украины.

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Кроме этого, сообщается, что за пределы Украины были выдворены 6 граждан других государств, которые так или иначе могли способствовать дестабилизации ситуации в регионе, а также задержан один житель Одесщины, который находился в розыске за убийство.

В ходе масштабных оперативно-следственных мероприятий ГБР выявило также 4 места промышленного выращивания наркотических растений, было изъято более 3000 кустов конопли и около 2 кг высушенной готовой продукции.

 

По данным бюро, стоимость снадобья на "черном рынке" составляет более 16 млн грн. По этому факту зарегистрировано 4 уголовных производства.

Что предшествовало: Служба безопасности Украины сообщала, что Россия задействовала криминалитет для расшатывания ситуации в Одесской области, а лидеры преступной группировки, среди которых были иностранцы, ввели своих людей в терроборону для шпионажа – преступников задержали.

Темы: ГБРОдесская область
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