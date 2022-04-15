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Румунія готується розблокувати видобуток газу в Чорному морі

"Європейська правда"П'ятниця, 15 квітня 2022, 13:29

Румунія просунулась з планом розблокувати газові проєкти в Чорному морі, оскільки Європа шукає нові енергетичні ресурси, щоб зменшити залежність від Росії після її вторгнення в Україну.

Про це пише Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Правляча коаліція досягла угоди щодо законопроєкту, що довго відкладався, про внесення поправок до закону про прибережну діяльність, спрямованих на збільшення інвестицій і розблокування проєктів з видобутку газу в Чорному морі, що застопорилися.

Заплановані зміни покликані скоротити діапазон прогресивного оподаткування та дозволити більші відрахування для стимулювання інвестицій.

Законодавці можуть прискорити розгляд законопроєкту після того, як компанія Black Sea Oil & Gas SRL заявила, що готова почати видобуток, як тільки закон набуде чинності, і очікується, що щорічно поставлятиметься близько 1 мільярда кубометрів газу.

Законопроєкт буде представлений на затвердження парламенту у п'ятницю, повідомив лідер правлячої Соціал-демократичної партії Марсель Чолаку.

Набагато більший проєкт "Нептун", оператором якого є OMV Petrom, також готовий до подальшого розвитку. Petrom заявила, що остаточне інвестиційне рішення може бути ухвалене на початку наступного року, а видобуток розпочнеться через чотири роки.

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Родовище, запаси якого оцінюються у 100 мільярдів кубометрів газу, може забезпечити повну незалежність країни від поставок із Росії.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що на переговорах щодо ембарго на російську нафту деякі країни Євросоюзу "категорично проти" цього заходу.

Як повідомлялося, Євросоюз може поставити перед собою більш амбітні цілі щодо переходу на відновлювані джерела енергії, шукаючи альтернативи імпорту нафти та газу з Росії.

Теми: газРумуніязаконодавство
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