Румыния готовится разблокировать добычу газа в Черном море

Румыния продвинулась с планом разблокировать газовые проекты в Черном море, поскольку Европа ищет новые энергетические ресурсы, чтобы снизить зависимость от России после ее вторжения в Украину.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Правящая коалиция достигла соглашения относительно долго откладывавшегося законопроекта о внесении поправок в закон о прибрежной деятельности, направленных на увеличение инвестиций и разблокировку проектов по добыче газа в Черном море, которые застопорились.

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Планируемые изменения призваны сократить диапазон прогрессивного налогообложения и разрешить большие отчисления для стимулирования инвестиций.

Законодатели могут ускорить рассмотрение законопроекта после того, как компания Black Sea Oil & Gas SRL заявила, что готова начать добычу, как только закон вступит в силу, и ожидается, что ежегодно будет поставляться около 1 миллиарда кубометров газа.

Законопроект будет представлен на утверждение парламента в пятницу, сообщил лидер правящей Социал-демократической партии Марсель Чолаку.

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Гораздо больший проект "Нептун", оператором которого является OMV Petrom, также готов к дальнейшему развитию. Petrom заявила, что окончательное инвестиционное решение может быть принято в начале следующего года, а добыча начнется через четыре года.

Месторождение, запасы которого оцениваются в 100 млрд кубометров газа, может обеспечить полную независимость страны от поставок из России.

Напомним, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что на переговорах по эмбарго на российскую нефть некоторые страны Евросоюза "категорически против" этого мероприятия.