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США вважають, що війна може тривати до кінця року - CNN

"Європейська правда"П'ятниця, 15 квітня 2022, 15:53
Ентоні Блінкен. фото: getty images

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив європейським союзникам, що, на думку Сполучених Штатів, російська війна в Україні може тривати до кінця 2022 року.

Про це, як пише "Європейська правда", заявили CNN два європейські чиновники.

Чимало офіційних осіб у спілкуванні з CNN підкреслили, що нині важко точно передбачити, як довго може тривати війна. 

Втім, деякі офіційні особи заявили, що немає жодних ознак того, що кінцева мета президента Росії Владіміра Путіна змінилася. Малоймовірно, що він захоче вести дипломатичні переговори, якщо тільки не зіткнеться з військовою поразкою.

Думка про те, що війна триватиме довго, є помітним відходом від оцінок перших днів війни, коли очікувалося, що Росія швидко захопить Київ. Це підкреслює невдачі Москви на полі бою.

Радник з національної безпеки Джейк Салліван заявив у четвер, що бойові дії триватимуть "місяці або навіть довше".

Два інші європейські чиновники заявили, що, на їхню думку, бойові дії на сході України можуть тривати від чотирьох до шести місяців, а потім призвести до глухого кута. 

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За словами високопосадовця Держдепартаменту, Блінкен сказав, що "обговорив зі своїми колегами наше занепокоєння тим, що конфлікт може затягнутися, але всі його зобов'язання оберталися навколо того, як найкраще зупинити його якнайшвидше".

Офіційні особи також визнають, що громадськість може втомитися від необхідності постійної підтримки України, і їй доведеться нагадати, що бездіяльність коштуватиме ще дорожче.

Нагадаємо, Росія цього тижня направила Сполученим Штатам офіційну дипломатичну ноту з попередженням про те, що постачання США та НАТО "найчутливіших" систем озброєнь в Україну "підливають олії у вогонь" конфлікту і можуть призвести до "непередбачуваних наслідків".

Теми: СШАрозвідкавійнаРосія
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