США считают, что война может продлиться до конца года – CNN

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил европейским союзникам, что, по мнению Соединенных Штатов, российская война в Украине может продолжаться до конца 2022 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявили CNN два европейских чиновника.

Многие официальные лица в общении с CNN подчеркнули, что сейчас трудно точно предсказать, как долго может длиться война.

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Однако некоторые официальные лица заявили, что нет никаких признаков того, что конечная цель президента России Владимира Путина изменилась. Маловероятно, что он захочет вести дипломатические переговоры, если не столкнется с военным поражением.

Мнение о том, что война будет продолжаться долго, является заметным отходом от оценок первых дней войны, когда ожидалось, что Россия быстро захватит Киев. Это подчеркивает неудачи Москвы на поле боя.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в четверг, что боевые действия продлятся "месяцы или даже дольше".

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Два других европейских чиновника заявили, что, по их мнению, боевые действия на востоке Украины могут продолжаться от четырех до шести месяцев, а затем привести в тупик.

По словам высокопоставленного чиновника Госдепартамента, Блинкен сказал, что "обсудил со своими коллегами нашу обеспокоенность тем, что конфликт может затянуться, но все его обязательства вращались вокруг того, как лучше остановить его как можно быстрее".

Официальные лица также признают, что общественность может устать от необходимости постоянной поддержки Украины и ей придется напоминать, что бездействие будет стоить еще дороже.

Напомним, Россия на этой неделе направила Соединенным Штатам официальную дипломатическую ноту с предупреждением о том, что поставки США и НАТО "самых чувствительных" систем вооружений в Украину "подливают масла в огонь" конфликта и могут привести к "непредсказуемым последствиям".