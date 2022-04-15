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ФСБ просить більше грошей на поховання своїх вояк

Роман ПетренкоП'ятниця, 15 квітня 2022, 16:39

ФСБ на 50-й день нападу Росії на Україну попросила уряд збільшити на 17% асигнування на поховання та надгробки для військових.

Джерело: ВВС

Деталі: ФСБ пояснює прохання виділити додаткові похоронні гроші тим, що ці витрати не потрапили до переліку соціальних виплат, які щороку індексуються.

Згідно з проєктом рішення уряду, компенсація витрат на поховання одного загиблого на військовій службі зросте на 7 800 – 11 000 рублів до 56 400 – 74 200 рублів залежно від його статусу та місця поховання.

У березні інфляція майже досягла 17% – саме на стільки ФСБ і просить збільшити асигнування.

З початком війни зростання цін у Росії різко прискорилося через західні санкції, втечу бізнесу, паніку покупців і перебої з поставками.

Нагадаємо: Від початку війни до 15 квітня російська армія вже втратила 20 тисяч вояк.

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Теми: ФСБРосіявійнасанкції
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