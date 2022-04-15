ФСБ просит больше денег на похороны своих вояк

ФСБ на 50-й день нападения России на Украину попросила правительство увеличить на 17% ассигнования на захоронения и надгробия для военных.

Источник: ВВС

Детали: ФСБ объясняет просьбу выделить дополнительные похоронные деньги тем, что эти расходы не попали в перечень ежегодно индексируемых социальных выплат.

Согласно проекту решения правительства, компенсация расходов на погребение одного погибшего на военной службе возрастет на 7 800 – 11 000 рублей до 56 400 – 74 200 рублей в зависимости от его статуса и места захоронения.

В марте инфляция почти достигла 17% – именно на столько ФСБ и просит увеличить ассигнование.

С началом войны рост цен в России резко ускорился из-за западных санкций, бегства бизнеса, панику покупателей и перебоев с поставками.

Напомним: С начала войны до 15 апреля российская армия уже потеряла 20 тысяч вояк.