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Чернігівщина: росіяни повторно вдарили по прикордонниках із мінометів

Валентина РоманенкоП'ятниця, 15 квітня 2022, 16:47
Чернігівщина: росіяни повторно вдарили по прикордонниках із мінометів
фото ДПСУ

Російські війська пообіді знову обстріляли з мінометів позиції українських прикордонників на Чернігівщині.

Джерело: Державна прикордонна служба у Facebook

Деталі: 12 мінометних пострілів 122-мм та 82-мм калібру здійснили з території РФ пообіді п'ятниці.

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Вказано, що постраждалих серед прикордонників та місцевого населення немає, дані уточнюються.

Що передувало: Зранку 15 квітня російські війська двічі обстріляли з мінометів позиції українських прикордонників біля населеного пункту Сеньківка на Чернігівщині.

Теми: Чернігівська областьвійнаПрикордонна служба
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