Чернігівщина: росіяни повторно вдарили по прикордонниках із мінометів
П'ятниця, 15 квітня 2022, 16:47
Російські війська пообіді знову обстріляли з мінометів позиції українських прикордонників на Чернігівщині.
Джерело: Державна прикордонна служба у Facebook
Деталі: 12 мінометних пострілів 122-мм та 82-мм калібру здійснили з території РФ пообіді п'ятниці.
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Вказано, що постраждалих серед прикордонників та місцевого населення немає, дані уточнюються.
Що передувало: Зранку 15 квітня російські війська двічі обстріляли з мінометів позиції українських прикордонників біля населеного пункту Сеньківка на Чернігівщині.