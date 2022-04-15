Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Черниговщина: россияне повторно ударили по пограничникам из минометов

Валентина РоманенкоПятница, 15 апреля 2022, 16:47
Черниговщина: россияне повторно ударили по пограничникам из минометов
фото ГПСУ

Российские войска после обеда снова обстреляли из минометов позиции украинских пограничников на Черниговщине.

Источник: Государственная пограничная служба в Facebook

Детали: 12 минометных выстрелов 122-мм и 82-мм калибра произвели с территории РФ после полудня.

Реклама:

Указано, что пострадавших пограничников и местного населения нет, данные уточняются.

Что предшествовало: Утром 15 апреля российские войска дважды обстреляли из минометов позиции украинских пограничников у населенного пункта Сеньковка в Черниговской области.

Темы: Черниговская областьвойнаПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

Все новости...
Черниговская область
На Черниговщине задержали руководительницу ЦПАУ: за $2,5 тысячи штамповала справки для уклонистов
На Черниговщине на мине подорвался автомобиль патрульного: он и женщина погибли, 2 детей в больнице
Польские следователи посетили Украину для сбора доказательств военных преступлений РФ с 3D-сканерами
Последние новости
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
14:22
Финансирование театров в Харькове в следующем году сократится вдвое – ОВА
14:21
Погода как в марте: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
14:14
В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию
14:10
В Сухопутных войсках сообщили, как можно выбрать конкретную бригаду и профессию для службы
13:59
"Мой позывной – Вера". История капеллана и волонтерки Людмилы Марфин
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
13:42
фото15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
Все новости...
Реклама: