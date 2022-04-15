Черниговщина: россияне повторно ударили по пограничникам из минометов

Российские войска после обеда снова обстреляли из минометов позиции украинских пограничников на Черниговщине.

Источник: Государственная пограничная служба в Facebook

Детали: 12 минометных выстрелов 122-мм и 82-мм калибра произвели с территории РФ после полудня.

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Указано, что пострадавших пограничников и местного населения нет, данные уточняются.

Что предшествовало: Утром 15 апреля российские войска дважды обстреляли из минометов позиции украинских пограничников у населенного пункта Сеньковка в Черниговской области.