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Черниговщина: россияне повторно ударили по пограничникам из минометов

Валентина РоманенкоПятница, 15 апреля 2022, 16:47
фото ГПСУ

Российские войска после обеда снова обстреляли из минометов позиции украинских пограничников на Черниговщине.

Источник: Государственная пограничная служба в Facebook

Детали: 12 минометных выстрелов 122-мм и 82-мм калибра произвели с территории РФ после полудня.

Указано, что пострадавших пограничников и местного населения нет, данные уточняются.

Что предшествовало: Утром 15 апреля российские войска дважды обстреляли из минометов позиции украинских пограничников у населенного пункта Сеньковка в Черниговской области.

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Темы: Черниговская областьвойнаПограничная служба
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