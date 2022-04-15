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Росіяни обстріляли з мінометів українських прикордонників на Чернігівщині

Валентина РоманенкоП'ятниця, 15 квітня 2022, 11:09
КПВВ "Сеньківка". ілюстративне фото

Зранку російські війська обстріляли з мінометів позиції українських прикордонників на Чернігівщині.

Джерело: голова Корюківської РВА Іван Ващенко у Facebook, речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі УП

Деталі: Іващенко зазначив, що за повідомленням Сил оборони, відбувся обстріл позицій прикордонників у Сновській територіальній громаді. І хоча, за його словами, обстріл мав швидше "турбуючий" характер, він закликав мешканців регіону бути уважними до повітряних тривог та триматись поближче до укриттів.

Інформацію підтвердили у УП в пресслужбі ДПСУ.

Пряма мова Демченка: "Дійсно, сьогодні зранку російські війська з території РФ вели вогонь по території біля населеного пункту Сеньківка, що на Чернігівщині. З певним проміжком у часі обстріл відбувався з мінометів двічі. Постраждалих серед прикордонників, які несли службу в тому районі, немає.

Зазначу, як ми вже повідомляли, ворог не полишає провокаційних дій на напрямках, де Сили оборони України вигнали його з нашої держави. Це і відкриття вогню з території Росії, а також безпідставні та голослівні звинувачення про, начебто, ведення обстрілів з української території нашими захисниками".

Що передувало: Голова ДПСУ Сергій Дейнеко наголошував, що на кордоні з Росією, контроль за яким повертають українські прикордонники, зберігається небезпека ворожих обстрілів.

ВІДЕО ДНЯ

13 квітня на Чернігівщині фіксувався вогонь з гранатометів та стрілецької зброї, що відкривали росіяни з боку свого пункту пропуску "Погар".

Теми: Чернігівська областьвійнаПрикордонна служба
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