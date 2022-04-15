Київщина: у п’ятницю росіяни нанесли три ракетних удари

У п’ятницю російські війська нанесли три ракетних удари по об’єктах у Київській області.

Джерело: голова Київської ОВА Олександр Павлюк в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Тільки сьогодні було нанесено три ракетних удари по об’єктах у Київській області.

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Ми не виключаємо можливості повторних ударів по будь-яких об’єктах".

Деталі: Павлюк рекомендував відкласти повернення мешканців до Києва "на більш спокійні часи".

"Ми повторювали й повторюємо, що залишається небезпека для цивільного населення. Як небезпека повернення ударних угрупувань в напрямку Києва, до якої ми готуємося, так і небезпека замінованих деокупованих територій, так і можливість нанесення ракетних ударів по об’єктах як у Києві, так і по всій Україні", - зазначив він.

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Що передувало: Вночі мешканці Києва та Київської області чули вибухи, було випущено кілька ракет, працювала протиповітряна оборона. За даними AFP, пошкоджено машинобудівний завод "Візар" у Вишневому.