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У Києві та Київській області вночі лунали вибухи, постраждав завод

Олена РощінаП'ятниця, 15 квітня 2022, 15:25
Руйнування внаслідок російсього удару

Вночі мешканці Києва та Київської області чули вибухи, було випущено кілька ракет, працювала протиповітряна оборона – проте пошкоджено машинобудівний завод "Візар" у Вишневому.

Джерело: жителі столиці та області, джерела УП, AFP

Деталі: Жителі Києва чули звуки вибухів чи роботи систем ППО. Дехто навіть публікував відео спалахів, хоча влада просить не публікувати нічого. 

Також звуки вибухів чули під Білою Церквою (Київська область).

Київська ОВА повідомила лише, що "було чути вибухи у Васильківській громаді, за попередніми даними спрацювала ППО".

У Телеграм-каналах повідомлялося про те, що частина Києва та області залишилася без електроенергії. Побічно це підтвердила британська організація NetBlocks, яка відзначила, що серед ночі інтернет-активність впала до 85% від звичайного рівня.

Про ушкодження цивільних об'єктів не повідомлялося.

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Проте журналіст AFP підтвердив, що військовий завод під Києвом частково зруйновано внаслідок нічних російських ударів.

Серйозних пошкоджень зазнали цех та адміністративна будівля заводу "Візар", повідомив він із місця подій (Жулянський машинобудівний завод "Візар" розташований у м. Вишневе – УП).

AFP зазначає, що цей завод виробляв ракети "Нептун", які, ймовірно, вразили російський військовий корабель "Москва", який у результаті втратив боєздатність і затонув під час буксирування.

Очевидці кажуть, що удару з повітря було завдано близько 1:30 ночі, було п’ять влучень. У близько 50 автомобілів, припаркованих біля заводу, вибило вікна.

Місцеві жителі вважають, що Росія мстилася за крейсер "Москва".

Вранці Міноборони РФ заявило, що високоточними ракетами великої дальності морського базування "Калібр" завдано удару по заводу "Візар" – "знищено цехи виробництва та ремонту зенітних ракетних комплексів великої та середньої дальності, а також протикорабельних ракет".

Також речник Міноборони РФ пригрозив, що масштаби ракетних ударів ЗС РФ по об'єктах у Києві нарощуватимуться у відповідь на "атаки або диверсії на території Росії".

Перед цим "РИА Новости" заявили, нібито "над Бєлгородом працює ППО, як мінімум дві протиракети випущені по повітряних цілях над містом".

Центр протидії дезінформації при РНБОУ попереджав, що Росія готова проводити теракти на своїй території, щоб звинуватити в них українців та розв'язати собі руки.

За даними СБУ, російські військові обстріляли своє ж селище Климово в Брянській області РФ, а Москва звинуватила в обстрілі Україну.

УП, оновлено від 14:17
Теми: війнаКиївКиївська областьвибух
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